Украинцы развалили СССР - историк

Автор: 1tv.com.ua Историк Александр Зинченко

Наибольшей внутренней угрозой для Украины является крайний популизм и невежество. Поэтому есть риск, что и во внешнеполитической сфере мы сможем существенно потерять поддержку. Зачем помогать людям, которые сами не борются за свою независимость. Европейские лидеры будут потихоньку-потихоньку отходить от тех позиций, которые были довольно крепкими еще год или полтора года назад.

Александр Зинченко. Об этом в интервью Gazeta.ua говорит историк

Кто или что в деле сохранения независимости наш союзник, а кто наш враг?

Нам не стоит рассчитывать на кого-то другого кроме себя. Надо четко понимать, что Запад совершенно не хочет вмешиваться в какую-то прямую военную конфронтацию. Все ожидают очередного мирового финансового кризиса. В этих условиях, мягко говоря, большим странам будет не до Украины. С усилением агрессии России не готовы мириться Великобритания и США. Европейский Союз в последнее время демонстрирует менее консолидированную позицию. Можем рассчитывать больше на Северную часть Европы, чем на южную. Но без борьбы украинцев, без труда дипломатии, военных не стоит ожидать, что кто-то будет больше нас переживать за наши проблемы. Хотя аннексия Крыма и военная агрессия на Востоке является вызовом для мировой системы безопасности. Российская Федерация кроме военной агрессии использует информационные провокации, дезинформацию внутри страны и за рубежом. Самое интересное это то, как нас с Польшей ругают. Эти факты известны и абсолютно открыты для общества. Например, в 2014-м начинается целая серия актов вандализма по отношению к украинским местам памяти на территории Польши. Они были инспирированы белорусским гражданином, исполнители были польские, а деньги российские. Здесь мы видим каким образом Российская Федерация работает. Повышается градус в украинско-польских отношениях и мы видим, что поляки оказались безоружными по-отношению к подобным вещам. До сегодняшнего дня неизвестно, чтобы была какая-то реакция польских служб. Надо убеждать западных партнеров, что это агрессия не столько по отношению к Украине сколько вызов для безопасности каждой страны Запада Поэтому можем представить, что происходит в странах которые находятся дальше от России, которые значительно меньше осведомлены относительно этой угрозы. Пример Нидерландов, которые с ситуацией с MН-17 мягко говоря проявляют себя не столь адекватно против этих угроз. Надо убеждать западных партнеров, что это агрессия не столько по отношению к Украине сколько вызов для безопасности каждой страны Запада. Мы оказались в новой холодной войне. На этот раз Украина оказалась по другую сторону железного занавеса и это приятно чувствовать. Вопрос только в том, чтобы не дать России передвинуть эту завесу снова дальше на Запад. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жертвам неважно, какой режим лишил их свободы - сегодня годовщина подписания судьбоносного соглашения

Осознали украинцы после Майдана и российского вторжения - цену независимости?

Явно не все. Мне кажется, что большинство да. На это указывают социологические опросы Института социологии НАНУ. Прошлогодняя волна показывает, что украинская независимость это та ценность, которая до сих пор объединяет большинство украинцев. Речь идет более чем о 81,3%. Значительная часть украинцев понимает, что независимость это важно. С другой стороны, около 4% независимость не считают ценностью вообще. Надо это тоже осознавать. Автор: patriotdefence.org Александр Зинченко: "Майдан состоялся, потому что доля тех, кто вырос на несоветских учебниках, переваливала за половину взрослой части популяции" Если сравнивать с 1990-ми, то мы начали воспринимать независимость как данность. Выросло целое поколение, которое родилось в независимой стране. Большинство украинцев выбирает из всех вариантов ответов "я - гражданин Украины", а не, например, "я - житель своего города или села". Это смещение акцентов в вопросе идентичности: кем я есть, а кем - нет. Почему стал возможен Майдан? Ибо доля тех, кто вырос на несоветских учебниках, переваливала за половину взрослой части популяции. Возвращение в орбиту России воспринималось как опасность

Состоялась ли Украина как государство?

Когда какое-либо государство существует 28 лет это значит, что оно состоялось, точка. Другой вопрос, что любое государство надо все время совершенствовать. Надо настроить государство, чтобы все его институты работали как швейцарские часы. На это уходит не 1 год. Например, у нас сейчас 6-й президент, в США 45-й. Для того чтобы система могла переварить любого на посту президента, американцам понадобилось очень долго выстраивать систему противовесов. Президент Уильям Гаррисон вошел в историю двумя рекордами. Первый - прочитал самую длинную в истории США инаугурационную речь. Второй - самое короткое правление, потому что он простудился, когда читал ее и умер через месяц после инаугурации. У них возникла коллизия. А вице-президент это исполняющий обязанности или полноценный президент? Для того чтобы решить эту коллизию и внести изменения в конституцию им понадобилось 126 лет. Только для решения этого конкретного вопроса. Надеяться украинцам, что они настроят свое государство быстрее, чем это удалось американцам - наивно Понадобилось где-то 30-35 президентских сроков чтобы США удалось сформировать систему противовесов. Надеяться украинцам, что они настроят свое государство быстрее, чем это удалось американцам - наивно. Для этого нужно не 28 лет не 30 не 50, а гораздо больше. Но имеем самое главное, что отличает нас от наших соседей из СССР - Беларуси или РФ. Мы свободны, а они нет. У нас демократия, а у них нет. У нас уже шестой президент, а у них нет. Они знают кто будет следующим, а мы нет. Это демократия. Поэтому Украина состоялась как государство, в этом наш потенциал.

Какие черты украинской нации мешают нам двигаться вперед?

Неумение радоваться своим успехам. Украинцы это самая несчастная нация 4-х континентов. Более несчастные нации есть только в Африке и в Азии. Наши соседи по всемирному рейтингу счастья это Чад, Эфиопия, Свазиленд, Уганда, Того - африканские страны, которые находятся на первой ступени экономического развития из четырех. И это означает, что между Украиной и Швейцарией цивилизационное расстояние значительно меньше, чем между Украиной и Угандой. Мы для них, как для нас - Швейцария. Но украинцы не хотят этого замечать, они хотят быть несчастными: "у нас - обнищание и геноцид!" У нас появилась украинская музыка. Это означает, что украинцы не бедная нация, потому что может прокормить всех этих артистов. Имеем фантастический взрыв книгоиздания. Я прихожу на книжную ярмарку или в книжный магазин и покупаю столько, что не успеваю все читать. Украинские книги преобладают. Автор: ua.news Украина заняла 133 место из 156-ти в рейтинге «самых счастливых стран мира» World Happiness Report 2019, составленный сотрудниками отдела ООН по поиску решений для устойчивого развития Когда Петросян в 1989-м шутил о том, что он где-то в Париже сфотографировал мясную лавку там где 50 сортов колбасы висело в этой лавке - это давно реалии нашего времени. Мы перестали обращать внимание на то количество сортов колбасы, которые есть в магазинах. До 1991-го были Студенческая, Русановская, Любительская, ливерная и колбасный "хлеб". Те, кто родился в независимой Украине о нем и не слышал. Если бы 28 лет назад украинцам сказали, что вы будете в Берлин, Осло, Варшаву, Рим ездить без виз на него бы посмотрели как на идиота.

Попадали ли мы на те же грабли в истории?

Мы постоянно это делаем. В том то и проблема. Не секрет, что новоизбранный президент и новый состав правительства менее подготовлены к осуществлению государственных функций. Мы это уже видим по скандалу с исключением Романа Бессмертного с переговорной группы в минском процессе. И о включении и об исключении он узнает из прессы. Это пример несистемности, неподготовленности и непонимания процесса. Среди угроз, которые также возможны в среднесрочной перспективе это определенная угроза авторитаризма. У всех украинских президентов самый высокий уровень их поддержки - день инаугурации. А потом уровень поддержки падает. Люди голосуют не столько за обещания кандидата, как за собственные ожидания. Когда оказывается, что иллюзии относительно ожиданий не соответствуют действительности - они обижаются не на себя самих, а на своего избранника. Это такой своеобразный политический инфантилизм, но присущ значительной части украинского общества. Есть высокая вероятность, что динамика доверия к новоизбранному президенту не будет исключением из правила. И тогда инстинкты политического самосохранения "слуг народа" будут подталкивать их к поискам врагов народа. Запрос на "сильную руку" в обществе - около 60%. В украинском обществе есть серьезный запрос на диктатуру Зеленский в своей публичной активности демонстрирует некое стилистическое подобие к Лукашенко. Тот, согласно социологическим исследованиям, самый популярный президент среди украинцев. Не американский, и не британский лидер, а Лукашенко. Стилистически Зеленский очень много копирует эти ссоры. Там где он ругает каких-то мелких чиновников, как говорят это нравится людям, это все замечательно, но когда мы смотрим вообще на манеру его поведения когда речь идет об отношении к конституции, государственным институтам его манера презирать право напоминает уже не Лукашенко а Путина. Вот это внутренняя угроза. В украинском обществе есть серьезный запрос на диктатуру. Даже если посмотреть на отношение к историческим персонажам, еще 2014-15 годах 70% украинцев считали, что Сталин был отрицательным персонажем. Сейчас отношение к Сталину смягчилось. Часть украинского общества считает, что сильная рука это "хорошо". Такой запрос у украинцев уже был и мы имели такого персонажа, как Янукович. У многих людей он также ассоциировался с образом сильного хозяйственника, сильного человека, который приведет Украину к лучшим результатам, но вместо улучшения и стабильности 12,5 млн украинцев таким образом выбрали войну и нищету. Более того, именно те регионы, где больше всего голосовали за Януковича больше всего пострадали от этого решения. Сейчас 13,5 млн проголосовало за новоизбранного президента. 60% общества считает, что сильная рука это хорошо. Это определяет ключевой общественный конфликт в последующие годы - между теми, кто считает, что демократия и свобода это основа для развития, и сторонниками сильной руки-диктатуры.

Чему украинцам следует научиться, чтобы сохранить свой собственный суверенитет?

Во-первых, критическому мышлению. Без него будут повторять ошибки и люди не смогут сопротивляться популизму. Второе - научиться быть счастливыми. Это исключительно внутренний настрой человека. Непал находится на первой позиции мирового рейтинга. Но большинство людей там живет в условиях, которые для украинцев неприемлемы. Они в 4 раза беднее, но гораздо счастливее. Меня это удивило. Я ко всем приставал с этими вопросами "А что вас делает счастливыми?". Мне называли простые вещи. Впоследствии я увидел надпись на заборе на английском "Быть счастливым - это привычка, быть печальным - это привычка, выбор за тобой". Украинцы выбирают быть несчастными, хотя имеют все чтобы максимально прогрессировать. Надо изменить отношение к жизни. Быть счастливым - это привычка, быть печальным - это привычка, выбор за тобой Третье - не забывать важных вещей. С какой тезисом выиграл Янукович? "Мы преодолеем оранжевую руину". Но по экономическим показателям за 2005-2009 года мы имели наибольшую динамику роста ВВП, иностранных инвестиций и золотовалютных резервов. Доходы граждан увеличились более чем в 2 раза. Наиболее высокие темпы роста экономического положения Украины начиная от каменного века 12,5 млн украинцев 2010-го считали "оранжевой руиной". И мы после правления регионалов еще не вернулись к уровню той "руины".

Какая у Украины миссия?

Украинцы - лейкоциты свободы. Когда какая-то империя пытается овладеть нашим пространство, на каком этапе ей это удается. Но в XX в. об украинцев обе тоталитарные системы "сломали зубы". Без усилий украинцев победа над нацизмом была невозможной. Для многих в Западной Европе это звучит контраверсионно, но такое мнение подтверждает американский историк Тимоти Снайдер - украинцев в борьбе с нацизмом погибло больше чем американцев, англичан, французов. Я добавлю сюда еще поляков, но это будет все равно меньше чем украинцев вдвое. С нами в этом смысле опасно связываться. Украинцы занимались развалом СССР со времени его появления. Силы были не равные и мы не имели союзников вообще. Чернобыль разрушил соглашение между властью и народом Украины - "вы нас не трогаете, мы вас не трогаем". Радиации начали бояться больше чем советской системы. И этот процесс начал разрушать связи между Москвой и Украиной. Это была одна из причин, которые дали понять, даже украинской партноменклатуре, что центр не от всех вещей может защитить. Есть вещи пострашнее чем гнев Горбачева. И это начало также разрушать какие-то связи в середине этого "монстра". Украинцы развалили СССР решением, которое они приняли 1 декабря 1991-го на референдуме - подтвердили Акт независимости Украинцы развалили СССР решением, которое они приняли 1 декабря 1991-го на референдуме - подтвердили Акт независимости. Сергей Плохий пишет, что Ельцин хотел просто стать Горбачевым - получить всю власть в СССР. Но Кравчук сломал эти планы Ельцина, потому что за его спиной был аргумент референдума о независимости: "Если бы вы были в моей ситуации, кого вы послушали бы: меня, или свой народ?" - спросил он у Ельцина. Тот ответил: "Конечно, свой народ!" И так получается, что после 72 лет борьбы - в Холодном Яру, УПА, Норильском и Кенгирском восстаниях, диссидентском движении - украинцы поставили последнюю точку в истории СССР. Автор: ukrinform.ua 8 декабря 1991 в Вискулях в Беловежской пуще в Белоруссии президент Украины Леонид Кравчук, председатель Верховного совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич и президент России Борис Ельцин подписали документы о распаде СССР Неволя исчезает когда украинцы вступают в игру. И свобода и демократия это как езда на велосипеде. Ты все время должен крутить педали, иначе упадешь. Вторая проблема - историю делает проактивное меньшинство, а не пассивное большинство. Пока активного меньшинства украинцев достаточно, чтобы диктатуры падали, а свобода восстанавливалась. Наша миссия быть носителями свободы. Мы ее успешно выполняем. Мы Восточные ворота Европы, которые защищают ее от диктатуры. Мы уравновешиваем континент. В XX в. погибло более 16 млн. украинцев. Очень хочется, чтобы мы перестали умирать за свободу и начали просто наслаждаться жизнью. Для этого надо еще много работать, потому что у нас много врагов. Результат Владимира Зеленского превзошел рекорд Леонида Кравчука, устанавливаемый им на выборах президента 1991 года. Об этом сообщают в движении "Чесно". За Заленского проголосовали 73,2% избирателей, за Кравчука - 61,4%.