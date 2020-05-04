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понедельник, 04 мая 2020 11:53

Украинцы отличились на Эвересте

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Украинцы отличились на Эвересте
Сергей Бершов (в центре) встречается с участниками экспедиции на Эвересте Фото: alp.org.ua

Украинские альпинисты Сергей Бершов и Михаил Туркевич совершили первое в истории ночное восхождение на Эверест 4 мая 1982 года. Были участниками первой советской экспедиции.

По воспоминаниям Бершова, до 1982-го советских альпинистов на гору не пускали. К тому времени вершину покорили уже множество людей из многих стран. Первая советская экспедиция, по желанию власти, должна была стать особенной. Маршрут разработали в Москве по фотографиям и картам. Решили идти юго-западным склоном - сложным, но относительно безопасным путем. К экспедиции готовились 2 года по программе космонавтов. Руководители получили приказ продолжать восхождение даже в том случае, если кто-то погибнет.

Уже 4 мая участники находились в штурмовом лагере на высоте 8,5 тыс. м. Ожидали 2 альпинистов, совершавших подъем на вершину. Позже те рацией прислали сообщение с просьбой о помощи на спуске. Закончился кислород и силы. За 4 часа они спустились только на 50 м. Тогда экспедиция решила, что Бершов и Туркевич выйдут им навстречу. Мужчины встретились в 21:00 на высоте 8,7 тыс. м. Украинцы передали обессиленным кислородные баллоны и напоили компотом. Тогда же по рации попросили руководителя экспедиции разрешения подняться на вершину. Тот позволил.

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Достигли ее около 22:22. Пытались сфотографироваться для доказательств, но без вспышки фотографии в темноте не вышли. Тогда оставили на вершине кислородный баллон, вымпел Донецкого альпклуба и герб Харькова. Уже через полчаса Бершов и Туркевич догнали товарищей и помогли им спуститься к штурмовому лагерю, оттуда двинулись в главный.

Впоследствии на вершину поднялись еще 7 человек, которые увидели вымпел и подтвердили, что мужчины побывали там. Всего из 18 участников экспедиции поднялись 11 человек, остальные вернулись. На Эвересте впервые взвился флаг СССР. Бершова и Туркевича назвали спасателями всей экспедиции за уникальный подъем.

"После Эвереста "на верху" думали: какую премию нам дать? Это же не чемпионат мира и не Олимпийские игры, - рассказывал Бершов в интервью журналу "Країна". - Решили приравнять к рекорду Европы - выдали по две тысячи рублей".

Даже через 38 лет избранный в Москве маршрут никто не повторил.

Первая советская экспедиция на Эверест была запланирована в 1961 году совместно с китайцами. Тогда китайские войска вошли в Тибет, и советскую команду вернули из аэропорта. Китайцы использовали присланное советское снаряжение и взошли. Но после не предоставили никаких фото или видеоматериалов - им не поверили.

Вторую экспедицию пытались собрать в 1975 году, однако решение отменили.

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Дата
04
мая

Украинцы отличились на Эвересте

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