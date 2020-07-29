Украинцы основали военную организацию

Председателем УВО стал Коновалец. Фото: galinfo.com.ua

30 июля 1920 года в Праге создали Украинскую военную организацию. Председателем избрали полковника армии УНР и командира сечевых стрельцов Евгения Коновальца.

Целью организации было продолжение национальной борьбы за государственность. Организация действовала нелегально на украинских землях в составе Польши.

Первый очаг организации возник во Львове. Краевые команды действовали в Чехословакии, Германии и Литве. Они должны были налаживать связи с украинскими эмигрантами, готовили литературу и транспортировку оружия. Через посредников общались с правительственными кругами ЗУНР и УНР.

В УВО были организационная, боевая, разводная и пропагандистская референтуры. Боевым костяком организации в случае новой войны должны были стать украинские интернированные части Италии и Чехословакии.

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Члены организации занимались терактами. Поджигали дома польских чиновников, саботировали государственные праздники, разрушали коммуникации, уничтожали польские национальные символы. В 1927 организация начала издавать в Берлине собственный еженедельник "Горн" тиражом в 10 тыс. экземпляров. Возобновила и поддерживала основанный Михаилом Грушевским "Литературно-научный вестник".

В 1925-х УВО отказалась от вооруженной борьбы и перешла на легальную политическую деятельность. В 1929 году превратилась в военно-политическую партию - Организацию украинских националистов.

К 110-летию со дня рождения полковника УПА Василия Сидора на псевдо "Шелест" опубликовали подборку фотографий и документов. Онлайн-выставку подготовили Центр исследований освободительного движения и Архив СБУ.