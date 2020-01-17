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пятница, 17 января 2020 11:10

Украинцев стало больше на 2,5 млн

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Украинцев стало больше на 2,5 млн
В СССР провели перепись населения. Фото: starina.ru

Всесоюзную перепись населения провели в СССР 17 января 1979 года. Крупнейшими этническими группами были русские, татары и украинцы.

Программа содержала 16 вопросов. Применялись 2 формы – сплошная перепись на 11 вопросов и выборочная, которая содержала еще 5. Ответы на нее давали лишь 25% населения.

По данным переписи, в Украине жили 49,6 млн человек. Из них украинцев - 36,5 млн, русских - 10,5 млн, других национальностей - 2,6 млн.

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Предыдущую перепись населения проводили 15-22 января 1970-го. Тогда в Украине жили 47,1 млн человек, из которых этнических украинцев было 35 млн, а россиян - 9 млн.

В период с 1970-1979 Советский Союз стал более урбанизированным - около 62% жителей жили в городах, по сравнению с 56% прошлой переписи. Мужчины составляли 46,7% всего населения СССР.

Послевоенную перепись населения провели в январе 1959-го. С присоединенными к УССР западными областями население Украины составило 41 млн человек, из которых этнических украинцев было 32,1 млн. В связи с репрессиями и войной в стране жило значительно больше женщин.

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Дата
17
января

Украинцев стало больше на 2,5 млн

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