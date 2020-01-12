Украинцев начали массово вывозить в Германию

Первые украинцы оказались на немецкой принудительной работе еще летом 1939 года. Фото: foto-history.livejournal.com

Массово вывозить украинцев на работу в Германию начали 13 января 1942 года. Их называли гастарбайтерами.

Гастарбайтеры – немецкий термин для обозначения лиц, вывезенных гитлеровцами из восточных оккупированных территорий во время Второй мировой войны. Летом 1939 годаначали вывозить жителей оккупированного венгерскими войсками Закарпатья. Их забирали на работу в Австрию. В 1941 году немцы начали вывозить людей из Галичины.

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Агитационная кампания нацистов в Украине началась зимой 1942 в разгар голодной зимы. Добровольцам обещали достойную заработную плату, горячее питание и уход за родными на время пребывания работника в Германии. Первый эшелон с 1117 рабочими-специалистами отправился из Харькова в Кельн 18 января 1942, второй – в Бранденбург – 21 января. Вывоз трудовых ресурсов из Киева начался 22 января 1942 года, когда в Германию были отправлены 1,5 тыс. человек.

В Германии гастарбайтеры жили в специальных лагерях под строгим наблюдением спецслужб. Заработная плата составляла 30% платы немецкого рабочего, из которой большая часть шла на оплату питания и жилья. Попытки побега карались смертью или заключением в концлагере.

Большинство гастарбайтеров после окончания войны были репатриированы и насильно сосланы в отдаленные районы СССР. Многие из них были репрессированы по обвинению в измене Родине.

В Киеве открыли выставку "Триумф человека. Жители Украины, прошедшие нацистские концлагеря". Выставка размещена у здания Главпочтамта на ул. Крещатик, 22. На выставке представлены истории 30 человек, находившихся в 11 концлагерях.