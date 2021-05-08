УИНП создал видео о мифах Дня победы

РФ использует мифы о войне в своей пропаганде. Фото: detector.media

Украинский институт национальной памяти создал видео о советских мифах о Дне победы

"Мифы о Второй мировой распространяются российской пропагандой не только на территории Украины и России, но и во всем мире. Такое распространение обусловлено тем, что эта пропаганда опирается на общественных стереотипах, которые формировались тоталитарным режимом много лет", - говорится в сообщении.

Развенчание мифов помешает РФ монополизировать победу над нацизмом. В рядах Красной армии боролись миллионы украинцев и представителей других национальностей. Победа над нацизмом не должна для стать оправданием агрессии Кремля в других странах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сталин виноват в начале Второй мировой наравне с Гитлером - историк

"В ролике мы развенчиваем миф о том, что "День победы" в Советском Союзе был всегда "праздником всенародного торжества". Акцентируем, что празднование 9 мая, как "Дня победы" возникло только в "брежневские времена", когда коммунистическая партия усилила патриотическую риторику. Замечаем, что в период с 1947 до 1965 года существовали выходные и праздничные дни, однако "День победы" к ним не относился. Напоминаем, что сейчас "День победы" использует путинская Россия в своей пропагандистской работе", - говорится в описании к видео.

Для наших земель война началась 1 сентября 1939 года, когда Германия напала на Польшу. Авиация бомбила Львов и другие западноукраинские города. Завершили воевать украинские военные на территории Германии и других европейских стран. Уроженец села Горяйстовка, теперь Ахтырского района Сумской облласти, 24-летний Алексей Берест участвовал в установлении флага победы на крыше немецкого Рейхстага в Берлине 30 апреля 1945-го.