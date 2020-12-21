Ученый сделал мировое открытие случайно

 
Ексклюзивы
1/5
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 441
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 351
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2412
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 1980
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 549
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 333
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1755
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 639
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 765
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 405
Фото
Все фото
4
8
11
3
3
В центре Киева бульдозер наткнулся на могилу генерала
В центре Киева бульдозер наткнулся на могилу генерала
Открыли художественную академию
Открыли художественную академию
С Кучмой, Стасом и племянником Петлюры - опубликовали раритетные фото Юрия Шевелева
С Кучмой, Стасом и племянником Петлюры - опубликовали раритетные фото Юрия Шевелева
Что нашли археологи в центре Одессы
Что нашли археологи в центре Одессы
Во львовском доме нашли старинные росписи
Во львовском доме нашли старинные росписи
Видео
Все видео
Случайно обнаружили артефакт из пирамиды Хеопса, который потеряли 70 лет назад
Случайно обнаружили артефакт из пирамиды Хеопса, который потеряли 70 лет назад
В Крыму объявили республику
В Крыму объявили республику
Нашли мозаику, которая может изменить взгляд на историю Британии
Нашли мозаику, которая может изменить взгляд на историю Британии
Поднимал украинские флаги над Черноморским флотом - создали фильм об украинском контр-адмирале
Поднимал украинские флаги над Черноморским флотом - создали фильм об украинском контр-адмирале
Начали строительство крупнейшего в мире нефтепровода
Начали строительство крупнейшего в мире нефтепровода
Интервью
1/5
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 189
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1143
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1800
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 900
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 333
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
20 декабря 2020
Просмотров: 828
Премія за вакцинацію
– Де вакцина? Якщо не віддаси – вб'ємо! – чоловіки в масках погрожують жінці. Це кадри зі стрічки "Зараза" Стівена Содерберґа. ...
вторник, 22 декабря 2020 08:20

Ученый сделал мировое открытие случайно

  Комментировать
Ученый сделал мировое открытие случайно
Немецкий физик Вильгельм Рентген открыл рентгеновское излучение. Фото: ilyichsteel.at.ua

Немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген 22 декабря 1895-го впервые сделал снимок костей руки своей жены. Использовал Х-излучения. Позже его назвали рентгеновским.

Вильгельм Рентген открыл рентгеновское излучение еще в ноябре. Сделал открытие неожиданно для себя. Вечером погасил свет в лаборатории и заметил в темноте зеленоватое свечение. Кристаллы отреагировали на воздействие на них расположенной неподалеку электровакуумной трубки под высоким напряжением. Она была обернута в черную светонепроницаемую бумагу. При прохождении через нее электрического тока выпускала невидимые лучи. Ученый заметил, что на экране остались темные тени костей руки, которую подставил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Медик сделал открытие связано с кровью

Сделал первую рентгенограмму руки жены - Берты Рентген. Ученый представил председателю Вюрцбургского физико-медицинского общества рукопись из 17 страниц с описанием открытых им лучей. Вместе с рукописью представил первую рентгенограмму с рукой его жены.

Открытие рентгеновских лучей вызвало широкий резонанс среди ученых всего мира. Уже через год после открытия рентгеновские лучи стали использовать для диагностики переломов. Через шесть лет физик стал первым лауреатом Нобелевской премии. В Стокгольм не поехал из-за занятости исследованиями. Медаль ему переслали по почте.

Австриец Ландштейнер (1868-1943) открыл, что человеческая кровь имеет три группы - А, В и В 14 ноября 1901-го. Классифицировал по наличию или отсутствию определенных унаследованных антигенов на поверхности эритроцитов.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ученый сделал мировое открытие случайно». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
декабря

Ученый сделал мировое открытие случайно

Самое читаемое
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
 Просмотров: 32122
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
6
 Просмотров: 21242
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду Просмотров: 13446
&quot;Ее разорвали бы живьем&quot; - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
"Ее разорвали бы живьем" - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
3
 Просмотров: 10521
40-летняя певица показала поклонникам грудь
40-летняя певица показала поклонникам грудь
4
 Просмотров: 5922
История
Археологи нашли гвоздь из креста Иисуса
Археологи нашли гвоздь из креста Иисуса 1 Просмотров: 504
Минкульт объяснил, почему подаренную Лаврову икону должны вернуть Украине
Минкульт объяснил, почему подаренную Лаврову икону должны вернуть Украине Просмотров: 414
Разоблачили черного археолога, который присвоил более 25 тыс. монет
Разоблачили черного археолога, который присвоил более 25 тыс. монет Просмотров: 2124
Строители нашли гробницу необычной формы
Строители нашли гробницу необычной формы Просмотров: 378
Расстреляли украинскую разведчицу
Расстреляли украинскую разведчицу
 1 Просмотров: 4923
Больше всего комментируют
12
Зеленский - неудачник года
3
"Слугам" раздали документ с "правильными" итогам года - СМИ
2
Зеленский объяснил, зачем тратили ковидни деньги на дороги
1
"Часть первого взноса оплатило государство" - украинец о покупке жилья в Канаде
1
Журналист Бутусов согласился бесплатно работать советником министра обороны
Голосов: 42
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть