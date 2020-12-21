Ученый сделал мировое открытие случайно

Немецкий физик Вильгельм Рентген открыл рентгеновское излучение. Фото: ilyichsteel.at.ua

Немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген 22 декабря 1895-го впервые сделал снимок костей руки своей жены. Использовал Х-излучения. Позже его назвали рентгеновским.

Вильгельм Рентген открыл рентгеновское излучение еще в ноябре. Сделал открытие неожиданно для себя. Вечером погасил свет в лаборатории и заметил в темноте зеленоватое свечение. Кристаллы отреагировали на воздействие на них расположенной неподалеку электровакуумной трубки под высоким напряжением. Она была обернута в черную светонепроницаемую бумагу. При прохождении через нее электрического тока выпускала невидимые лучи. Ученый заметил, что на экране остались темные тени костей руки, которую подставил.

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Сделал первую рентгенограмму руки жены - Берты Рентген. Ученый представил председателю Вюрцбургского физико-медицинского общества рукопись из 17 страниц с описанием открытых им лучей. Вместе с рукописью представил первую рентгенограмму с рукой его жены.

Открытие рентгеновских лучей вызвало широкий резонанс среди ученых всего мира. Уже через год после открытия рентгеновские лучи стали использовать для диагностики переломов. Через шесть лет физик стал первым лауреатом Нобелевской премии. В Стокгольм не поехал из-за занятости исследованиями. Медаль ему переслали по почте.

Австриец Ландштейнер (1868-1943) открыл, что человеческая кровь имеет три группы - А, В и В 14 ноября 1901-го. Классифицировал по наличию или отсутствию определенных унаследованных антигенов на поверхности эритроцитов.