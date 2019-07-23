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среда, 24 июля 2019 08:21

Ученый обнаружил город инков, не могли найти колонизаторы

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Ученый обнаружил город инков, не могли найти колонизаторы
Гайри Бингем ни был профессиональным археологом. Фото: Yale University

На вершине горного хребта в Перу американский исследователь Хайрем Бингем 24 июля 1911 года нашел "потерянный город" инков Мачу-Пикчу.

В 1911 году он организовал перуанскую экспедицию Йельского университета. Случайно нашел город, настолько умело спрятано инками в горах. Американцы увидели семью индейцев кечуа. Они обрабатывали землю на расчищенных от джунглей террасах, окруженных руинами. Они показали дорогу к памятнику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли дорогу, которой инки ходили в Мачу-Пикчу

Мачу-Пикчу был построен во второй половине XV века как горный приют правителей инков. Покинули город в 1572 году из-за оспы, занесенной в горные районы Анд испанскими конкистадорами. Город находился только в 80 километрах от столицы инков в Куско, но испанцы не нашли Мачу-Пикчу, что уберегло его от грабежа и перестройки.

В 1912-1915 годах Хайрам Бингем организовал в Перу новые экспедиции. Они подтвердили, что Мачу-Пикчу - один из трех городов-резиденций инкских правителей, где проживали около тысячи человек.

В 2007 году Мачу-Пикчу вошел в список "Новые семь чудес света". Имеет статус Всемирного Наследия ЮНЕСКО.

В Перу археологи обнаружили еще одну дорогу, проложенную инками в древний город Мачу-Пикчу. Оказалось, что это не столько дорога, сколько горная тропа, выложенная каменными валунами. Ее ширина колеблется в пределах от 120 до 140 сантиметров.

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Дата
24
июля

Ученый обнаружил город инков, не могли найти колонизаторы

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