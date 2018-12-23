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воскресенье, 23 декабря 2018 23:13

Ученые начали исследование тюрьмы Влада Дракулы

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Ученые начали исследование тюрьмы Влада Дракулы
Археологи исследовали тюрьму Дракулы в Трансильвании. Фото: maximum.fm

Ученые изучают замок Корвинов в Трансильвании. Он считается местом, где 7 лет удерживали в заключении свергнутого с престола валашского правителя Влада Дракула.

Замок был построен в XV веке и его неоднократно перестраивали. Долгое время археологи не были уверены, где именно находится начальный фундамент здания. Исследуя нижние этажи замка и землю вокруг с помощью георадара, ученые выяснили новые подробности об истории сооружения, сообщает maximum.fm.

Исследование под руководством Изабель Моррис позволило определить, что старые каменные укрепления заложили в XIV веке, а в XV крепость начали перестраивать в замок.

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В XV веке, согласно легенде, в замке Корвинов держали в заключении Влада Дракулу. Однако, пока археологи не выявили скрытых помещений, которые могли бы быть тюрьмой Дракулы.

Позже замок Корвинов перестраивали. Изучение и реставрация замка осложняется тем, что исторические карты местности и чертежи здания не сохранились. Исследование также позволило определить, где именно находятся искусственные опоры, на которых держится строение, а где замок опирается на горные породы. Это поможет реставраторам укрепить стены замка.

Археологи во время раскопок на месте древнего святилища в Турции обнаружили каменный контейнер, на котором написано таинственное заклинание.

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