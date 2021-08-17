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пятница, 20 августа 2021 08:20

Участников антиправительственного похода на столицу казнили

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Участников антиправительственного похода на столицу казнили
Следствием "Инцидент у Императорских ворот" стала огромный пожар. Гравюра: http://loc.gov

В японской столице Киото 20 августа 1864-го произошел вооруженный конфликт под названием "Инцидент у Императорских ворот" между воинами сёгуната и Тёсю-хана. Следствием стала огромный пожар.

Между лидерами антиправительственной оппозиции в Японии шли дебаты о захвате японской столицы Киото. Их выгнали оттуда силы умеренной партии, защищавшие сёгунат. Однако 1864-го союз этих сил раскололся. Большинство чиновников возглавляемая Курусимою Матабеем настаивала на немедленном возвращении в столицу. Меньшинство предлагала занять выжидательную позицию и не спешить с захватом Киото.

В результате дебатов большинство победило. Тьосю-хан отправил авангардные войска в Киото. Когда офицеры достигли столицы и обратились к Императору с требованием выступить против сёгуната, то получили отказ.

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Части авангарда у Императорского дворца начали столкновения с сьоґунатським гарнизоном столицы. На помощь последнему прибыли правительственные отряды. В бою офицеры или погибли или совершили самоубийство. Использование огнестрельного оружия вызвали в городе большой пожар. Сгорело более 28 тыс. Ддомов.

Инцидент у Императорских ворот послужил поводом для организации сёгунатом первой карательной экспедиции в Тёсю-хан. Последний не мог противостоять правительству и капитулировал. Организаторы похода на Киото и офицеры, которые приняли в нем участие, были казнены.

Большой киотский пожар в Японии, крупнейший в истории Киото, началась 7 марта 1788-го. Пожар уничтожил исторические районы города. Стал одним из крупнейших в истории Японии.

Пожар продолжался 3 дня, выгорело 80% площади города. Уничтожила 37 тыс. зданий, 201 буддистский монастырь и 37 шинтоистських святилищ. После Великого пожара город отстраивали более трех лет. Жители голодали и болели из-за санитарного состояние.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
20
августа

Участников антиправительственного похода на столицу казнили

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