Убитые братья стали первыми русскими святыми

В 1071 году Глеба и Бориса был канонизирован русской церковью. Они стали одними из первых русских святых.

Княжеские междоусобицы начались сразу после смерти Киевского князя Владимира Великого. Святополк Владимирович убил своего родного брата Глеба Владимировича 5 сентября 1015 года.

У Владимира Великого было 13 сыновей и 10 дочерей от шести жен. Владимир умер после болезни не оставив наследника. Двое сыновей - Борис и Глеб - были детьми от церковного брака. Глеб в 1013 году стал князем муромским. Однако сам Муром удерживала местная знать с угро-финского племени мурома, поэтому князь прожил два года в лагере под стенами своей столицы.

В 1015 году Святополк Окаянный - старший брат, вызвал Глеба в Киев, будто к отцу, который очень сильно заболел. На самом деле в то время Владимир Великий уже умер, а Святополк занял киевский престол. Ему необходимо было избавиться конкурентов.

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Кроме Бориса и Глеба от рук Святополка погиб еще один брат - Святослав. Его с семью сыновьями зарубили, когда он прятался в Карпатах. Глеб от брата Ярослава получил сообщение, что отца уже нет в живых, а Святополк захватил столицу и убил Бориса, и теперь собирается убить его, князя Глеба. Глеб начал молиться за упокой брата и отца. Именно в этот момент его нашли люди Святополка и убили. Перед этим на реке Альте убили Бориса.

В 1071 году Глеба и Бориса был канонизирован русской церковью. Они стали одними из первых русских святых.

В замке Любарта в Луцке на Волыни 6 января 1429 съехались правители всех близлежащих государств. Здесь была любимая резиденция Великого князя Литовского Витовта.