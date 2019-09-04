Убитые братья стали первыми русскими святыми

 
Ексклюзивы
1/5
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 702
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
Просмотров: 513
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Просмотров: 8415
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1170
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1809
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 6201
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 6273
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1755
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 792
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 522
Фото
Все фото
10
16
21
21
15
Война в Галиции - показали старинные фото маневров
Война в Галиции - показали старинные фото маневров
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
Кафе, рынки и многоэтажки - показали фотографии советских Черкасс
Кафе, рынки и многоэтажки - показали фотографии советских Черкасс
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад
Показали обувь, которой пользовались модницы в древности
Показали обувь, которой пользовались модницы в древности
Видео
Все видео
"Чтобы не сделал ничего живым": в Ровенской области нашли захоронение, которому 6 тыс лет
"Чтобы не сделал ничего живым": в Ровенской области нашли захоронение, которому 6 тыс лет
О смерти Стуса боялись говорить другим заключенным
О смерти Стуса боялись говорить другим заключенным
Крестьяне нашли таинственные катакомбы
Крестьяне нашли таинственные катакомбы
На дне моря нашли корабль, которому более 170 лет
На дне моря нашли корабль, которому более 170 лет
Последний американский концерт The Beatles оказался убыточным
Последний американский концерт The Beatles оказался убыточным
Интервью
1/5
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 702
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 28881
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6669
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2574
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2763
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 сентября 2019
1 Просмотров: 1143
Мері
Скутість перших хвилин зустрічі випускників розвіює Вовка Мельниченко. Він приїхав з Америки. Розповідає історію про кабана. — Прилетів я ...
четверг, 05 сентября 2019 08:20

Убитые братья стали первыми русскими святыми

  Комментировать
Убитые братья стали первыми русскими святыми
В 1071 году Глеба и Бориса был канонизирован русской церковью. Они стали одними из первых русских святых.

Княжеские междоусобицы начались сразу после смерти Киевского князя Владимира Великого. Святополк Владимирович убил своего родного брата Глеба Владимировича 5 сентября 1015 года.

У Владимира Великого было 13 сыновей и 10 дочерей от шести жен. Владимир умер после болезни не оставив наследника. Двое сыновей - Борис и Глеб - были детьми от церковного брака. Глеб в 1013 году стал князем муромским. Однако сам Муром удерживала местная знать с угро-финского племени мурома, поэтому князь прожил два года в лагере под стенами своей столицы.

В 1015 году Святополк Окаянный - старший брат, вызвал Глеба в Киев, будто к отцу, который очень сильно заболел. На самом деле в то время Владимир Великий уже умер, а Святополк занял киевский престол. Ему необходимо было избавиться конкурентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В волынский замок съехались все европейские монархи

Кроме Бориса и Глеба от рук Святополка погиб еще один брат - Святослав. Его с семью сыновьями зарубили, когда он прятался в Карпатах. Глеб от брата Ярослава получил сообщение, что отца уже нет в живых, а Святополк захватил столицу и убил Бориса, и теперь собирается убить его, князя Глеба. Глеб начал молиться за упокой брата и отца. Именно в этот момент его нашли люди Святополка и убили. Перед этим на реке Альте убили Бориса.

В 1071 году Глеба и Бориса был канонизирован русской церковью. Они стали одними из первых русских святых.

В замке Любарта в Луцке на Волыни 6 января 1429 съехались правители всех близлежащих государств. Здесь была любимая резиденция Великого князя Литовского Витовта.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Убитые братья стали первыми русскими святыми». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
сентября

Убитые братья стали первыми русскими святыми

Самое читаемое
Зайцева &quot;ушла&quot; по этапу: показали фото и видео &quot;жилья&quot;
Зайцева "ушла" по этапу: показали фото и видео "жилья"
7
 Просмотров: 39601
&quot;Такова жизнь&quot; - Тимошенко не пришла на сессию из-за трагедии
"Такова жизнь" - Тимошенко не пришла на сессию из-за трагедии Просмотров: 25398
Односельчане рассказали подробности о повешенной девочке
Односельчане рассказали подробности о повешенной девочке
 Просмотров: 22698
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
3
 Просмотров: 19773
Рада решает судьбу депутатской неприкосновенности – онлайн
Рада решает судьбу депутатской неприкосновенности – онлайн
 1 Просмотров: 15868
История
В древней крепости нашли водоочистительную систему
В древней крепости нашли водоочистительную систему Просмотров: 1035
"Чтобы не сделал ничего живым": в Ровенской области нашли захоронение, которому 6 тыс лет
"Чтобы не сделал ничего живым": в Ровенской области нашли захоронение, которому 6 тыс лет
 Просмотров: 846
Мумию принцессы инков вернули на родину
Мумию принцессы инков вернули на родину Просмотров: 1674
Раскопали город, который жестоко уничтожили за один день
Раскопали город, который жестоко уничтожили за один день Просмотров: 5850
О смерти Стуса боялись говорить другим заключенным
О смерти Стуса боялись говорить другим заключенным
 Просмотров: 1971
Больше всего комментируют
13
Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность
7
Ломаченко признался, что имеет друзей в России
6
Украинский министр готов стать донором органов
6
Депутат от "Слуги народа" спровоцировал скандал из-за российского флага
2
"Не завидуйте!". Депутат попалась на интимной переписке
Голосов: 1373
Голосование Чего больше всего ожидаете от нового правительства
  • Быстрых реальных реформ и роста экономики
  • Дешевого доллара
  • Снижения тарифов
  • Роста зарплат и большей стабильности
  • Преодоления коррупции
  • Положительных изменений не будет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua