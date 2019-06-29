Убили внука правителя Киева

Заговорщики убили князя Андрея Боголюбского (1111 - 1174). Иллюстрация: Википедия

Бояре-заговорщики убили 63-летнего владимиро-суздальского князя Андрея Боголюбского в Боголюбово, теперь Владимирская область Российской Федерации 29 июня 1174. Князь был сыном владимиро-суздальского князя Юрия Долгорукого и внуком Великого Киевского князя Владимира Мономаха. Мечтал перенести политический центр Руси в Суздаль. Прославился своим жестоким походом на Киев 1169-го.

Тогда в ходе княжеских усобиц шла борьба за Киевский престол. Им владел волынский князь Мстислав Изяславич, отец основателя Галицко-Волынского государства Романа Мстиславича. Боголюбский берет Киев в осаду и врывается в город.

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"Не было милосердия никому ниоткуда: церкви горели, христиан убивали, а других вязали, женщин уводили в плен, силой разводя с мужами их, дети рыдали, глядя на матерей своих. И взяли имущества множество, и церкви обнажили от икон, и книг, и риз, и колокола сняли ", - писали летописцы.

Несмотря на политические успехи, во втором походе на Киев 1173-го князь потерпел поражение от киевлян. Тогда получил врагов в лице бояр и собственных братьев Михаила и Всеволода. Особенно князя ненавидели бояре Кучковичи. Они не желали видеть его самодержцем всей страны. По легенде его отец Юрий Долгоуркий убил одного из Кучковичей и забрал все его земли. Сам Боголюбский казнил одного из бояр за какое-то злодеяние, за что его брат - Петр Кучкович возненавидел князя и собрал дружинников для расправы над ним.

В ночь на 29 июня ключник князя Анбал похищает княжеский меч святого Бориса из комнаты. 12 вооруженным пьяных мужчин ворвались туда и напали на князя. В темноте убили одного из своих, перепутав его с Боголюбским. Самого князя ранили, он пытался скрыться однако его нашли по следам крови, тогда и добили. 1702-го князь канонизирован Русской Православной церковью.

Князь Владимир Мономах разгромил войско половцев на реке Сутень в современной Запорожской области 4 апреля 1103 года. В 1092 году половцы захватили города Прилуки, Песочин и Переволоку и сожгли много сел по обе стороны Днепра. В 1103 году русские войска отправились в поход против кочевников. В поход отправились дружины киевского князя Святополка Изяславича, переяславского Владимира Мономаха и черниговского Давида Святославича. Пехота двигалась на лодках по Днепру, а конница двинулась по степи с Мономахом.