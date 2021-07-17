У Стены плача нашли древнеримский банкетный зал

Зал могли использовать паломники, которые шли к Храмовой горе. Фото: Israel Antiquities Authority

Под Стеной Плача в Израиле археологи нашли древнюю столовую.

Ее могли использовать члены местного совета Иерусалима и их гости для отдыха на пути к Храмовой горы, сообщает LiveScience.

Здание состоит из двух коридоров, объединенных фонтаном. Археологи утверждают, что в коридорах были шезлонги и кушетки.

Команда археологов считает, что в здании собирались высокопоставленные люди. В здании также могли проводить обеды.

Такие столовой были распространены в древних обществах. Их часто находили во время археологических раскопок частных домов, дворцов, храмов и жилых комплексов. В них люди ели, полулежа в шезлонгах.

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Исследования показывают, что здание появилась между 20 и 40 годами н. е. В то время Израиль находился под властью Рима. Эксперты говорят, что здание было заброшено незадолго до разрушения Храма.

Морских моллюсков научились консервировать в IV в. К такому выводу пришли ученые, когда обнаружили много обломков раковин животных на месте древних поселений в пустыне Негев в южном Леванте.