Тяжелая работа и жизнь в бараках - показали запрещенные в СССР фото из концлагерей

Фото: mirovich.media

Показали запрещенные для публикации фотографии концлагерей СССР.

"Эта тема была запретной практически все годы существования СССР. В сталинские времена о ней молчали. Никто не говорил о том, что все "успехи" сталинской экономики были основаны на рабском принудительном труде людей, которых государство на десятилетия отправляло в лагеря за незначительные или вообще несуществующие проступки", - написал блогер Максим Мирович.

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На фотографиях показали работу заключенных на стройках каналов и карьерах. Они были вынуждены жить в бараках и носить на одежде номера.

Женщины работали наравне с мужчинами. Они клали рельсы и дробили камни.

В СССР были длинные очереди людей за продуктами и бытовыми товарами в 1970-1980 годах. Подобные ситуации не редкость в то время, ведь хороших нужных товаров было мало, а желающих их приобрести - значительно больше.