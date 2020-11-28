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суббота, 28 ноября 2020 17:28

Трюдо призвал помнить жертв Голодомора

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Трюдо призвал помнить жертв Голодомора
Глава канадского правительства выступил с заявлением ко Дню памяти жертв голодоморов. Фото: АП

Премьер Канады Джастин Трюдо призвал почтить жертв Голодомора 1932-1933 годов.

"С 1932 по 1933 тоталитарный советский режим Иосифа Сталина создал в Украине ужасный голод - геноцид, призванный сломить дух украинского народа, стереть его идентичность и остановить его стремление к свободе и независимости. Миллионы умерли от голода, многие из них дети, другие были арестованы, депортированы или казнены в рамках этой жестокой кампании", - заявил он, сообщает "Европейская правда".

Украинцы смогли выстоять перед лицом такой жестокости.

"Они твердо держались своего языка и своей культуры, несмотря на все попытки режима подавлять и преследовать их. В 1991 году, после более чем полвека советского гнета и правления, Украина провозгласила независимость", - сказал глава правительства Канады.

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Голодомор на протяжении веков отрицали, а страдания украинцев скрывали от мира.

"Мы обязаны помнить истории погибших и пострадавших семей. Мы должны принять эти суровые истины и взять на себя обязательства всегда действовать, когда права человека находятся под угрозой. В эту торжественную годовщину я призываю всех канадцев почтить память жертв голодомора и признать тот вклад, который украинские канадцы внесли в построение лучшей страны для всех нас. Я также подтверждаю непоколебимую поддержку Канадой свободной и независимой Украины", - говорится в заявлении Трюдо.

Ежегодно в 4-ю субботу ноября в Украине чтят погибших от голода. В этом году День памяти жертв Голодомора приходится на 28 ноября.

В течение 1932-1933 годов на территории УССР умерли более 7 млн человек, еще 3 млн украинцев погибли за ее пределами - на Кубани, Северном Кавказе, Нижнем Поволжье и Казахстане.

С помощью искусственного голода большевики пытались подавить сопротивление украинцев. Крестьяне не желали отдавать свое имущество и землю колхозам. В 1930 году произошло 1716 крестьянских выступлений.

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