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пятница, 01 мая 2020 08:20

Торпеда попала в пассажирский лайнер

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Торпеда попала в пассажирский лайнер
С полсотни спасательных лодок "Лузитании" шесть удалось спустить на воду. фото oasiscenter.eu

Из Нью-Йорка к берегам Великой Британии 1 мая 1915-го отправился пассажирский лайнер "Лузитания". На борту было 1262 пассажиров и 698 члена экипажа. Через неделю корабль у побережья Ирландии торпедировала немецкий субмарина.

Продолжалась Первая мировая война. Нападений на гражданские суда еще не было. Пассажиры не отказывались от путешествий и морских поездок по делам. В первом классе за океан отправились известные американские бизнесмены, политики и деятели искусства. Каюты третьего класса заполнены лишь на треть. Среди пассажиров - 950 подданных Британской империи, 189 граждан США, 71 подданный Российской империи, 15 граждан Персии, 8 граждан Франции и граждане еще 11 стран. Из них - 129 детей.

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Немецкая подводная лодка U-20 под командованием Вальтера Швигера взял курс на Ирландское море. 5 мая нападает на торговую шхуну "Граф Латом", обстрелял британские пароходы "Кандидат" и сухогруз "Центурион". Королевский военно-морской флот Великобритании всем судам передает предупреждения об активности вражеских подводных лодок. Капитан "Лузитании" Вільям Тернер получает радиограмму но решает не менять курс.

7 мая немецкий капитан заметил в перископ "Лузитанию" и начал обстрел. Торпеда весом более тонны через 40 сек после пуска попала в правый борт судна. Лайнер стал неуправляем, торпеда повредила четвертый и пятый отсеки. За несколько минут выключилось электричество.

Пассажиры выбегли из кают на палубу. Матросы начали сажать в спасательные шлюпки женщин и детей.

"Лузитания" затонула в 19 км от берега. Сотни людей остались плавать на поверхности воды. На помощь людям только за два часа пришли небольшие рыбацкие лодки. Корабли боялись угрозы новой торпедной атаки.

Жертвами аварии стали 1197 человек, включая 287 женщин и 94 ребенка, из которых 35 - дети в возрасте до года.

В Южной Атлантике немецкие подводные лодки торпедировали английский транспортный корабль "Лакония" 12 сентября 1942.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
01
мая

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Торпеда попала в пассажирский лайнер

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