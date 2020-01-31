Торговля цветами привела к кризису в стране

Иллюстрация к книге шотландского журналиста Чарльза Маккея о тюльпаноманию. Фото: deskgram.co

16 килограммов золота и карету с лошадьми отдал за луковицу тюльпана сорта "Поздний август" неизвестный покупатель 3 февраля 1837 го в Амстердаме. 15 лет назад здесь началась тюльпаномания - торговля редкими видами тюльпанов. Цветок имел белые лепестки, исчерченные красными линиями. Кризис на рынке цветов началась в тот же день.

Эти цветы попали в Европу в конце XVI в. из Османской империи. Саженцы поразил вирус, который нарушал структуру цветка. Лепестки приобретали невиданных до тех пор форм - с истрепанными и волнистыми краями. Менялись цвета и оттенки. Знание цветами экзотических оттенков и форм стало признаком состоятельности и высокого общественного статуса. Тюльпанами украшали дома богатые жители. Цветами торговали на биржах Амстердама, Роттердама, Лейдена, Гарлема.

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Неслыханный спрос вызвал спекуляции. Чтобы приобрести луковицы и перепродать по более высокой цене, закладывали земли, дома, скот. На следующий день пирамида рухнула. Количество продавцов тюльпанов превысило количество покупателей. На рынок пришли так называемые продавцы ветра. Они заключали договоры о поставках луковиц в будущем. Не имея реального товара, соглашались принимать в качестве оплаты долговые обязательства. Началась биржевая паника. К концу года цены упали в 100 раз. Правительство издало закон о запрете любых сделок относительно луковиц тюльпанов.

Картину Винсента ван Гога "Ваза с 15 подсолнухами" 30 марта 1987 продан за $40,3 млн японской компании "Ясуда", занимающейся страхованием в Японии. Картина стала самым ценным в то время произведением искусства, но уже через несколько дней подлинность покупки поставили под сомнение.