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среда, 07 апреля 2021 08:20

Террористы захватили Донецк

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Террористы захватили Донецк
7 апреля 2014-го на трибуну облсовета в Донецке поднялся кинолог Владимир Макович. Он зачитал "декларацию о государственной независимости ДНР" АР

В захваченном Донецкой областном совете 7 апреля 2014-го террористы провозгласили создание Донецкой народной республики. Начали подготовку к "референдуму" о независимости республики.

За день до этого около 2 тыс. пророссийских митингующих собрались на пл. Ленина в Донецке. После окончания митинга захватили Донецкую ОГА. После захвата вывесили флаги России и ДНР, обнародовали резолюцию. Требовали немедленно созвать внеочередную сессию Донецкого областного совета и принять решение о референдуме о вхождении в состав России.

Боевики поставили баррикады по всему периметру. Пытались копировать участников Революции Достоинства: наносили автомобильных шин и приготовили "коктейли Молотова", разобрали тротуарную плитку. В помещение ОГА можно было зайти беспрепятственно. "Парламент" из боевиков и случайных доннеччан принял решение о вхождении вновь республики в состав России.

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Пророссийские активисты с трибуны обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести миротворческий контингент Российской Федерации. Говорили о репрессиях, притеснения и запугивания со стороны новой власти, которая пришла на смену Виктору Януковичу

В прокуратуре против боевиков начали расследование. Их действия назвали массовыми беспорядками, цель которых - захватить государственную власть и насильственно изменить конституционный строй. Исполняющий обязанности Президента Украины Александр Турчинов срочно записал обращение. "Против тех, кто взял в руки оружие, будут проводиться антитеррористические меры", - сказал он.

ДНР до сих пор остается непризнанной всеми государствами мира, кроме Южной Осетии и самопровозглашенной Луганской народной республики. Российская Федерация на официальном уровне не признала "республику".

13 июня 2014-го Мариуполь освободили от российских боевиков-захватчиков. Противостояние с террористами продолжалось здесь с 6 мая. 13 апреля 2014, после провозглашения террористической ДНР в Донецке, боевики захватили здание городского совета. На крыше вывесили флаг террористической организации.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
07
апреля

Террористы захватили Донецк

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