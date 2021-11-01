Танцовщицы и монахи – как жили в Камбодже в старину

Фото: Getty images

Gazeta.ua собрала Фото из Камбоджи конца XIX и начала XX века.

Тогда страна была под влиянием Франции. В 1887 году Камбоджа вошла в состав колонии Французский Индокитай.

Страной официально управлял король Сисуват. Его двор содержали французы. Практически повелитель был лишь духовным лидером буддистов.

В колониальную эпоху в стране появились промышленные производства.

После Второй мировой войны Камбоджа обрела частичную независимость. В ней провозгласили конституционную монархию.

Достопримечательностью страны является Ангкор. Это огромный храмовый комплекс. Он был центром древнего камбоджийского государства.

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На фотографиях показали камбоджийских танцовщиц. Исполнители кхмерских танцев искусно одеты, особое значение в исполнении имеют движения, жесты и позы танцора.

Показали фото индийцев второй половины ХІХ – начала ХХ ст. На них показали разных представителей индийского общества. В то время Индия была колонией Великобритании. Часть территории была под непосредственным управлением Лондона, часть была разделена на княжества. В них британские власти представляли резиденты при местных правителях.