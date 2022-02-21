Танцевали и торговали и рынках - как жили россияне во время германской оккупации

Фото: Fortepan

Gazeta.ua собрала фото из российских областей, оккупированных нацистами.

Фотографии сделали в 1942-1943 годах в Белгородской области и в других местах.

Российская пропаганда часто обвиняла украинцев в сотрудничестве с германцами. Архивные фото свидетельствуют, что и русские находили с оккупантами общий язык.

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Фото сделали венгерские офицеры, являвшиеся союзниками Третьего рейха. На одном из снимков можно увидеть табличку с надписью "здесь венгерская армия вернула вам крест, свободу и землю".

Gazeta.ua опубликовала фотографии столицы Китайской народной республики Пекина в 1959 году. На фотографии попал Запретный город древнекитайских императоров, улицы и парки в центре Пекина. После прихода к власти коммунистов во главе с Мао Цзэдуном город начали перестраивать.