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вторник, 22 февраля 2022 00:46

Танцевали и торговали и рынках - как жили россияне во время германской оккупации
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Gazeta.ua собрала фото из российских областей, оккупированных нацистами
Фото: Fortepan
Фотографии сделали в 1942-1943 годах в Белгородской области и в других местах
Архивные фото свидетельствуют, что и русские находили с оккупантами общий язык

Gazeta.ua собрала фото из российских областей, оккупированных нацистами.

Фотографии сделали в 1942-1943 годах в Белгородской области и в других местах.

Российская пропаганда часто обвиняла украинцев в сотрудничестве с германцами. Архивные фото свидетельствуют, что и русские находили с оккупантами общий язык.

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Фото сделали венгерские офицеры, являвшиеся союзниками Третьего рейха. На одном из снимков можно увидеть табличку с надписью "здесь венгерская армия вернула вам крест, свободу и землю".

Gazeta.ua опубликовала фотографии столицы Китайской народной республики Пекина в 1959 году. На фотографии попал Запретный город древнекитайских императоров, улицы и парки в центре Пекина. После прихода к власти коммунистов во главе с Мао Цзэдуном город начали перестраивать.

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