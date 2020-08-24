Тактика "выжженной земли" принесла победу в войне

На сторону Карла XII перешел гетман Украины Иван Мазепа. Картина "Карл XII и Иван Мазепа на Днепре после Полтавы" Густава Олафа Цедерстрьома.

Северная война за контроль над Балтикой между Швецией и Московским царством и их союзниками началась 30 августа 1700-го. Сначала шведский король Карл XII наносил Петру I поражение за поражением. Решающую битву 27 июня 1709-го Карл XII проиграл. По мирному договору 1721-го Москве отошли большие территории над Балтикой.

Главной причиной войны было стремление России получить выход к берегам Балтийского моря, они находились тогда под контролем Швеции. Против Швеции была создана коалиция государств, в которую входили Дания, Россия и Польша. В 1700 году датские войска вошли в Гольштиния, которая была в союзе со Швецией, а польские заняли Лифляндию и Ригу. На помощь им шли московские силы.

Сначала шведский король наносил Петру I поражение за поражением. Весной 1708-го Карл XII пошел через Беларусь на Смоленск, а дальше - на Москву. Петр, отступая, приказал применить тактику "выжженной земли". Шведам не хватало всего - продуктов, даже воду. Поэтому первоначальный план похода на Москву изменили и завернули в Гетманщину. Осенью, чтобы высвободиться из российского подданства, на сторону Карла XII перешел гетман Украины Иван Мазепа. Дальше идти на Москву решили через Полтаву.

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По суровую зиму и двухмесячную осаду Полтавы войско короля уменьшилось на треть. Решающую битвы 27 июня 1709-го Карл XII проиграл, потому что из-за ранения не мог лично командовать войском. В конце концов, оно было в полтора раза меньше царю: Петр I 45 тыс. Солдат, а Карл XII - 27 тыс.

1718 Карл XII погиб во время боевых действий в Норвегии. На престол взошла его сестра. По мирному договору, подписанному 30 августа 1721-го в финском Ништадте, Москве отошли большие территории над Балтикой. Швеция превращалась во второстепенную страну. А Московское царство с 1721-го стало Российской империей.

Русские войска под предводительством князя Александра Меншикова взяли штурмом и разрушили до основания город Батурин - современный Бахмачский район Черниговской области 13 ноября (2 ноября по старому стилю) 1708 года. Гетманскую столицу уничтожили по приказу царя Петра I, чтобы отомстить Ивану Мазепе за переход на сторону шведского короля.