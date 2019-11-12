Священника убила разъяренная толпа

Греко-католического архиепископа убили за попытки навязать унию православному люду Фото: vkurier.by

Греко-католического архиепископа 43-летнего Иосафата Кунцевича убили разъяренные верующие 12 ноября 1623-го в Витебске. Буллой папы римского Пия IX 1867-го причислен к лику святых и покровителей Украины-Руси и Польши.

Кунцевич был сторонником союза православных и католиков. Принимал активное участие в полемике относительно унии. В 1618-м рукоположен в Полоцкого архиепископа. Восстанавливал храмы, открывал церковно-приходские школы, основал монашеский орден Василиан.

Его активная работа по утверждению унии на землях Великого княжества Литовского вызвала недовольство православных. Жители современного белорусского города Могилева выступили против его визита. Подняли восстание. Епископ пожаловался польскому королю и 20 мятежников казнили, что не добавило ему репутации.

Больше всего она пошатнулась, когда в 1620-м ерусалимський патриарх Феофан под протекторатом украинских казаков рукоположил в Киеве православний клир. Архиепископом полоцким был назначен автор первой церковнославянской грамматики Мелетий Смотрицкий.

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С этого времени на Кунцевича шли постоянные жалобы о притеснениях православных и "зверствах" в отношении к ним. Тогда архиепископ изменил стратегию - позволил осуществлять православное богослужение, уговаривая людей перейти в унию. Но этого не произошло и разрешение было отменено.

12 ноября 1623-го началось восстание горожан по поводу ареста православного священника Ильи, который совершал богослужения несмотря на запрет. Арест представили как очередной факт гонений, хотя Кунцевич и отпустил его. Разъяренная толпа бросилась на архиепископа и разорвала его. Тело протащили через весь Витебск к реке Двине, в которую его и сбросили.

На суде установили причастность к мятежу магистрата города и состоятельной части горожан. Также подозрение пало и на Мелетия Смотрицкого, как прямого конкурента в должности. По одной из версий, именно это заставило его бежать в Константинополь.

После заключения Брестской церковной унии в 1596-м православная церковь почти прекратила свое законное существование. Несмотря на это, униаты закреплялись на землях Речи Посполитой, особенно в Литве и в Украине с большим трудом, так как наталкивались на усиленное сопротивление населения. Если католицизм и унию принимала родовитая шляхта то обычные крестьяне и мещане защищали свои позиции веры. Например 21 августа 1609-го в Вильнюсе православный Иван Тупека попытался саблей зарубить Митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси униатской Церкви Ипатия Потия. Событие состоялось в день праздника Божьего Тела, в присутствии короля Речи Посполитой Сигизмунда III Вазы.