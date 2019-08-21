Фанатик отрубил пальцы митрополиту

 
Ексклюзивы
1/5
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1188
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2025
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 477
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1836
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2268
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 2034
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
2 Просмотров: 1404
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6813
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
11 Просмотров: 1737
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 990
Фото
Все фото
9
29
7
28
29
Как император приехал в галицкий городок - подборка фото
Как император приехал в галицкий городок - подборка фото
Краснощекие и умные - какими видели путешественники женщин в Риме в конце ХІХ века
Краснощекие и умные - какими видели путешественники женщин в Риме в конце ХІХ века
Как выглядел город в Тернопольской обл. до Второй мировой - подборка фото
Как выглядел город в Тернопольской обл. до Второй мировой - подборка фото
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
Солдаты на велосипедах и лодочная станция - Киев на цветных открытках 1911-го
Солдаты на велосипедах и лодочная станция - Киев на цветных открытках 1911-го
Видео
Все видео
Дорожники разрыли курган
Дорожники разрыли курган
Здесь решалась судьба Европы: запустили проект по возрождению замков
Здесь решалась судьба Европы: запустили проект по возрождению замков
"Жалеть бедных мальчиков - мы не об этом": собрали истории бойцов, которые сражались в Иловайске
"Жалеть бедных мальчиков - мы не об этом": собрали истории бойцов, которые сражались в Иловайске
Археологи нашли печь трипольцев
Археологи нашли печь трипольцев
В центре города наткнулись на разветвленную сеть подземелий
В центре города наткнулись на разветвленную сеть подземелий
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5265
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1836
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2268
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6813
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4772
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
19 августа 2019
Просмотров: 405
Хімія і життя
Українські легкоатлети посіли сьоме місце на цьогорічному командному чемпіонаті Європи в Польщі — останнє, що дозволяло залишитись у "вищій ...
среда, 21 августа 2019 11:15

Фанатик отрубил пальцы митрополиту

  Комментировать
Фанатик отрубил пальцы митрополиту
Ипатий Потий возглавлял греко-католическую церковь с 1599-го Фото: wikipedia

В Вильнюсе 21 августа 1609-го православный Иван Тупека попытался саблей зарубить Митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси униатской Церкви Ипатия Потия. Событие состоялось в день праздника Божьего Тела, в присутствии короля Речи Посполитой Сигизмунда III Вазы.

От смерти церковного деятеля спасли военные навыки и золотая цепь на шее. Митрополит закрыл ее рукой, которая вместе с цепью и не позволила завершить дело. При этом деятель потерял 2 пальца левой руки. Тупеку быстро схватили, обезглавили и четвертовали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: папа Климент VIII объявил об унии украинской церкви с римско-католической

Возмущение мужчины вызвало преследование Ипатием Потием православных братств - организаций мещан, которые в противовес иезуитскому католическому образованию организовывали образование в духе православной веры и защищали ее интересы в Речи Посполитой. Потий побудил короля аннулировать выданные им ранее грамоты и привилегии.

Случай привел к тому, что после смерти Митрополита в 1613-м его начали прославлять как мученика. Его мумифицированные пальцы положили на престол церкви Святой Троицы в Вильнюсе.

Ипатий Потий (1541 - 1613) родился в поселке Ружанка в Великом Княжестве Литовском - теперь в Польше в благородном семействе герба Вага с Берестейщины. Окончил Краковскую Академию. До 1593-го работал кастеляном и сенатором Речи Посполитой, впоследствии постригся в монахи. Быстро стал епископом Владимирским и Берестейским. Учитывая слабое положение православной церкви в Речи Посполитой стал активным сторонником унии - объединение православной и католической церквей. Вступал в острую полемику с православными полемистами Герасимом Смотрицким и его сыном Метелием, Иваном Вишенским, Иовом Борецким, Христофором Филаретом. Издает произведение "Антиризис" - где обосновывал необходимость унии. Участвовал в римской делегации, где папа Климент VIII объявил об унии. В истории Ипатия Потия называют "отцом унии". После смерти первого Митрополита Греко-Католической церкви Михаила Рогозы возглавляет униатскую церковь. Умер 18 июля 1613-го во Владимире-Волынском, похоронен в Успенской церкви.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фанатик отрубил пальцы митрополиту». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
августа

Фанатик отрубил пальцы митрополиту

Украинские воины освободили колонну пленных

Музейщик украл "Мону Лизу"

Самое читаемое
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
17
 Просмотров: 70805
Обнажила пышный бюст: Тина Кароль вышла на сцену без белья
Обнажила пышный бюст: Тина Кароль вышла на сцену без белья
6
 Просмотров: 31807
&quot;Поганка&quot;, &quot;Гадюка&quot;, &quot;Негодяй&quot;: украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
"Поганка", "Гадюка", "Негодяй": украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
11
 Просмотров: 25596
К руке привязаны 2 кольца: младенца в спортивный сумке нашли возле больницы
К руке привязаны 2 кольца: младенца в спортивный сумке нашли возле больницы
3
 Просмотров: 25499
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
14
 Просмотров: 21087
История
Чем награждали римских воинов за 25 лет службы
Чем награждали римских воинов за 25 лет службы Просмотров: 1773
Украинские воины освободили колонну пленных
Украинские воины освободили колонну пленных
 Просмотров: 558
Музейщик украл "Мону Лизу"
Музейщик украл "Мону Лизу"
 Просмотров: 279
Как император приехал в галицкий городок - подборка фото
Как император приехал в галицкий городок - подборка фото
9
 Просмотров: 5031
Одна из первых аристократок - воссоздали лицо женщины-друида
Одна из первых аристократок - воссоздали лицо женщины-друида Просмотров: 1917
Больше всего комментируют
4
Офис президента готовит революционные законы
3
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
1
Зеленского призвали остановить Бужанского, который обзывает журналистов
1
Обнаженная 46-летняя Хайди Клум засветила грудь и ягодицы на отдыхе с молодым мужем
1
"Новая Мэрилин Монро" - Марго Робби снялась для Vogue без бюстгальтера
Голосов: 1322
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua