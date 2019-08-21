Фанатик отрубил пальцы митрополиту

Ипатий Потий возглавлял греко-католическую церковь с 1599-го Фото: wikipedia

В Вильнюсе 21 августа 1609-го православный Иван Тупека попытался саблей зарубить Митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси униатской Церкви Ипатия Потия. Событие состоялось в день праздника Божьего Тела, в присутствии короля Речи Посполитой Сигизмунда III Вазы.

От смерти церковного деятеля спасли военные навыки и золотая цепь на шее. Митрополит закрыл ее рукой, которая вместе с цепью и не позволила завершить дело. При этом деятель потерял 2 пальца левой руки. Тупеку быстро схватили, обезглавили и четвертовали.

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Возмущение мужчины вызвало преследование Ипатием Потием православных братств - организаций мещан, которые в противовес иезуитскому католическому образованию организовывали образование в духе православной веры и защищали ее интересы в Речи Посполитой. Потий побудил короля аннулировать выданные им ранее грамоты и привилегии.

Случай привел к тому, что после смерти Митрополита в 1613-м его начали прославлять как мученика. Его мумифицированные пальцы положили на престол церкви Святой Троицы в Вильнюсе.

Ипатий Потий (1541 - 1613) родился в поселке Ружанка в Великом Княжестве Литовском - теперь в Польше в благородном семействе герба Вага с Берестейщины. Окончил Краковскую Академию. До 1593-го работал кастеляном и сенатором Речи Посполитой, впоследствии постригся в монахи. Быстро стал епископом Владимирским и Берестейским. Учитывая слабое положение православной церкви в Речи Посполитой стал активным сторонником унии - объединение православной и католической церквей. Вступал в острую полемику с православными полемистами Герасимом Смотрицким и его сыном Метелием, Иваном Вишенским, Иовом Борецким, Христофором Филаретом. Издает произведение "Антиризис" - где обосновывал необходимость унии. Участвовал в римской делегации, где папа Климент VIII объявил об унии. В истории Ипатия Потия называют "отцом унии". После смерти первого Митрополита Греко-Католической церкви Михаила Рогозы возглавляет униатскую церковь. Умер 18 июля 1613-го во Владимире-Волынском, похоронен в Успенской церкви.