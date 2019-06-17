Светились глаза - ученые раскопали остатки неизвестных насекомых

Автор: ukrainianwall.com В Южной Корее раскопали пауков с горящими глазами

В Южной Корее археологи нашли остатки окаменевших пауков. Радиоуглеродный анализ показал, что они жили в мезозойской эре (252 млн. лет назад - 66 млн. лет назад).

Всего нашли 10 существ. Наиболее интересными оказались пауки глаза которых отражали свет.

Ученые пришли к выводу, что такой эффект обеспечивает тапетум - слой сосудистой оболочки глаза, который обеспечивает отражение света. Он контролирует способность ночного видения у позвоночных.

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По мнению археологов это первый за всю палеонтологическую историю случай выявления тапетума у древних пауков. Их отнесли к типу скакунов.

Мезозойская эра - геологическая эра, которая длилась 186 млн. лет. Делится на три периода: триасовый (252 -201 млн. лет назад), юрский (201 -145,0 млн. лет назад) и меловой (145 - 66 млн лет назад)

Ученые обнаружили неизвестную двупарноногу многоножку. Останки сохранились в куске янтаря из Мьянмы. Ее возраст около 99 млн лет. Эту многоножку называют "карликом под ногами динозавров", поскольку ее существование приходится на меловой период - последний период мезозойской эры.