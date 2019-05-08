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среда, 08 мая 2019 14:54

В янтаре нашли многоножку возрастом 99 млн лет

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Ученые обнаружили неизвестную двупарноногу многоножку. Останки сохранились в куске янтаря из Мьянмы.

Ее возраст около 99 млн лет, передает Pensoft. Издание называет эту многоножку "карликом под ногами динозавров", поскольку ее существование приходится на меловой период - последний период мезозойской эры.

Автор: pensoft
  Ученые обнаружили неизвестную двупарноногие. Останки сохранились в куске янтаря из Мьянмы.
Ученые обнаружили неизвестную двупарноногие. Останки сохранились в куске янтаря из Мьянмы.

Назвали этот вид Burmanopetalum inexpectatum. Относится к отряду Callipodida и является старейшей в этом отряде.

Кусок янтаря, в котором нашли насекомое, входит в частной коллекции. Он принадлежит Патрику Мюллеру и включает 400 янтарных камней. Коллекционер предоставил все камни ученым для исследований.

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Burmanopetalum inexpectatum имеет довольно необычную морфологию. В частности ее фасеточные глаза содержат всего 5 омматидий. При этом большинство многоножек Callipodida имеют менее 30 омматидий.

Автор: pensoft
  3D реконструкция многоножки.
3D реконструкция многоножки.

Профессор Павел Стоил из Национального музея естествознания в Болгарии вместе со своими коллегами из Германии, вынуждены были пересмотреть текущую классификацию многоножек и ввести новый подряд.

На шоссе в северной Австралии нашли змею с тремя глазами. Рентген показал, что у юной змеи, длиной в 38 сантиметров, на голове появилась дополнительная глазница.

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08
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