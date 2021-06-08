В Британии нашли скелет раба в оковах. Фото: Cambridge

В английской деревне Грейт-Кастертон строители нашли скелет раба в оковах.

После его смерти, тело не хоронили, а бросили в канаву. Это первая подобная находка в Великобритании, сообщает Cambridge.

Полиция провела радиоуглеродный анализ. Следователи предположили, что нашли жертву недавнего преступления. Установили, что мужчина умер между 226 и 427 годами.

Скелет нашли с вытянутой рукой и скованными лодыжками. Ученые установили, что умерший тяжело работал в последние годы жизни. У мужчины была травмирована нога.

"Для живых кандалы были одновременно формой заключения и методом наказания, источником дискомфорта, боли. Они оставляли шрамы даже после того, как их снимали. Однако выявление оков в захоронении предусматривает, что они, возможно, использовались для демонстрации власти над мертвыми", - предположил археолог Майкл Маршалл.

В 60 м от скелета есть римское кладбище. Историки предположили, что раба бросили в канаву, чтобы унизить.

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В Римской империи рабовладение было широко распространенным. Но останки в кандалах находят редко. Ранее находили скелеты рабов в ошейниках и с металлическими браслетами. Некоторым рабам отрубали голову. Их могли казнить за кражи или попытку побега.

В Великобритании археологи обнаружили скелеты обезглавленных людей. Это могли быть жертвы римских военных казней. Захоронение датируется III в. Его обнаружили в поселении военной фермы в Сомершеми.