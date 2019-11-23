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суббота, 23 ноября 2019 12:47

Стоимость музея Голодомора меньше, чем стоимость избирательной кампании кандидата в президенты - политик

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Стоимость музея Голодомора меньше, чем стоимость избирательной кампании кандидата в президенты - политик
Иван Васюник считает, что стоимость строительства музея Голодомора меньше стоимости избирательной кампании одного из кандидатов в президенты Украины. Фото: file.liga.net

Стоимость музея Голодомора меньше, чем стоимость избирательной кампании одного из кандидатов в президенты Украины. Она также меньше стоимости 2-3 десятков избирательных кампаний депутатов в Верховную Раду. Так считает политик Иван Васюник.

"Более 7 млн ​​соотечественников убиты Голодомором. Трагедия коснулась почти каждой украинской семьи. Почтение их памяти стоит средств заложенных на строительство. Половину затрат взяло на себя государство. Вторую половину оплатили украинские и зарубежные благотворители. Мыполучили положительное решение новой власти о продолжении строительства. Музей уникальный с точки зрения замысла и масштаба", - сказал он корреспонденту Gazeta.ua во время заседания Наблюдательного Совета по строительству второй очереди Национального музея "Мемориал жертв Голодомора", которое состоялось 18 ноября в Митрополичьих палатах Национального заповедника "София Киевская".

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Иван Васюник считает, что музей Голодомора станет одним из лучших в мире.

"К этому привлечены лучшие профессиональные ресурсы Украины и мира. К созданию экпозиции привлечены 2 лучшие в мире польская и британско-канадская фирма. Сочетание украинского и лучшего мирового ресурса убеждает в том, что мы создаем достойный современный музей Голодомора. К 90 годовщине Голодомора в 2023 году музей будет закончен", - говорит Васюник.

Память жертв Голодомора почтят 23 ноября. В этот день пройдут траурные мероприятия у мемориальных знаков и мест массовых захоронений. В 16:00 люди зажгут свечи на подоконниках - в память о трагедии.

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