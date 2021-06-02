Сталина считали гением, потому что остановил войну - историк

В 1939 Сталину удалось остановить войну с Гитлером, но ненадолго.

В 1939 году люди считали диктатора Иосифа Сталина гением, потому что он якобы остановил войну с Германией.

"Тогда ожидали войны с Германией, но нашли общий язык, и как бы войну остановили. Безусловно, для большого количества людей это был положительный момент. Зато интеллигенция и военные понимали, что это временно. Некоторые люди, например Рыльский, говорили, что война с Германией начнется в 1941 году. Я несколько раз встречал такие странные прогнозы: люди в 1939 году говорили, что война с Германией начнется в 1941-м", - говорит историк Владислав Гриневич в интервью "Радіо свобода".

Военные тогда анализировали ситуацию на границах. Многие понимали, что государства с противоположными интересами и идеологическими разногласиями дойдут до войны.

"Польша была буфером между Германией и СССР, но в 1939-м этого буфера не стало. Я считаю, что Сталин готовил упреждающий удар, иначе просто логику невозможно понять логику. Почему он создал с Гитлером единую границу? Когда Польша прекратила существование, то стало понятно: кто опередит и нанесет первый удар, тот будет иметь большие перспективы. В конце концов так и случилось, когда Гитлер опередил и первым нанес такой удар", - считает Гриневич.

Советские военные видели концентрацию немецких войск и строительство военной инфраструктуры на границе. То же самое было и со стороны СССР. С Дальнего Востока и Сибири перебрасывали войска на запад.

"И вот те люди, которые приезжали, ожидали, что начнется война. Такие настроения бушевали на фоне сильно низкого уровня жизни. Причем в этот период жесткую ввели дисциплину. Можно было попасть в ГУЛАГ только за то, что ты на 10 минут опоздал на работу. Тогдашние настроения сложно понять с позиции сегодняшнего дня, когда мы знаем, что такое гитлеровский режим, что такое Холокост. А тогда Гитлера воспринимали по-другому. Им восхищались, говорили, что это огромного уровня политик, что Сталин с ним на одном уровне, что они умеют управлять миром. Были и другие моменты. В СССР в этот период на домах кое-где начали свастику рисовать. Ее рисовали как протест", - рассказал историк.

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Период 1939-1941 годов в СССР не исследовали. Это был период дружбы с Гитлером, раздел Европы, аннексий, массовых депортаций и других репрессий.

"Сталин в этот период уничтожил больше людей, чем Гитлер. В СССР это была абсолютно умалчиваемая тема, а взамен наиболее распространенная - это 22 июня 1941 года. Неожиданное и коварное нападение Гитлера на СССР и "Великая отечественная война". Но не период, который этому предшествовал, и который вызвал такое развитие событий ", - подытожил Гриневич.

Для наших земель война началась 1 сентября 1939 года, когда Германия напала на Польшу. Авиация бомбила Львов и другие западноукраинские города. Завершили воевать украинские военные на территории Германии и других европейских стран. Уроженец села Горяйстовка, теперь Ахтырского района Сумской, 24-летний Алексей Берест участвовал в установлении флага победы на крыше немецкого Рейхстага в Берлине 30 апреля 1945-го.