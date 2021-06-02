Сталина считали гением, потому что остановил войну - историк

 
Ексклюзивы
1/5
Конгресс региональных властей: эксперт объяснил замысел Банковой
Конгресс региональных властей: эксперт объяснил замысел Банковой
Просмотров: 99
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Просмотров: 324
Чего больше всего боятся судьи
Чего больше всего боятся судьи
Просмотров: 477
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 450
Зеленский занимался "лукашизмом", затем набросился на Кличко - Бессмертный
Зеленский занимался "лукашизмом", затем набросился на Кличко - Бессмертный
Просмотров: 333
Лето нас еще "поморозит" - синоптик назвала день, когда кончатся холода
Лето нас еще "поморозит" - синоптик назвала день, когда кончатся холода
Просмотров: 1557
Автоматы, машина, овчарки: во Львове ярко погуляли на День защиты детей - фото
Автоматы, машина, овчарки: во Львове ярко погуляли на День защиты детей - фото
Просмотров: 999
Университет Зеленского: зачем президенту новый вуз
Университет Зеленского: зачем президенту новый вуз
Просмотров: 639
Когда Украина перестанет зависеть от беларусского бензина
Когда Украина перестанет зависеть от беларусского бензина
Просмотров: 495
Откопали в горшке и хранят в бомбоубежище. В Софийском соборе выставят уникальный документ
Откопали в горшке и хранят в бомбоубежище. В Софийском соборе выставят уникальный документ
Просмотров: 495
Фото
Все фото
3
4
20
14
7
Раскопали древние могилы казненных людей - жуткие фото
Раскопали древние могилы казненных людей - жуткие фото
На британский престол взошла новая правительница
На британский престол взошла новая правительница
Чем занимались украинки в 1940-х - подборка фото
Чем занимались украинки в 1940-х - подборка фото
С удочками, велосипедами и утюгами - как выглядели дети больше 100 лет назад
С удочками, велосипедами и утюгами - как выглядели дети больше 100 лет назад
Основали комитет по охране воинских захоронений
Основали комитет по охране воинских захоронений
Видео
Все видео
Начался бой за Донецкий аэропорт
Начался бой за Донецкий аэропорт
В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов
В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа
Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа
Как найти информацию о репрессированном в советские времена
Как найти информацию о репрессированном в советские времена
Интервью
1/5
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 450
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 1908
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 495
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 999
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 432
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 июня 2021
Просмотров: 369
"Помста" шефу
13 років тому на нашому сайті з'явилася рубрика "Блоги". Шеф кілька разів наполегливо просив долучитися до списку авторів. Я уявлення не мав, про що ...
среда, 02 июня 2021 13:43

Сталина считали гением, потому что остановил войну - историк

  Комментировать
Сталина считали гением, потому что остановил войну - историк
В 1939 Сталину удалось остановить войну с Гитлером, но ненадолго.

В 1939 году люди считали диктатора Иосифа Сталина гением, потому что он якобы остановил войну с Германией.

"Тогда ожидали войны с Германией, но нашли общий язык, и как бы войну остановили. Безусловно, для большого количества людей это был положительный момент. Зато интеллигенция и военные понимали, что это временно. Некоторые люди, например Рыльский, говорили, что война с Германией начнется в 1941 году. Я несколько раз встречал такие странные прогнозы: люди в 1939 году говорили, что война с Германией начнется в 1941-м", - говорит историк Владислав Гриневич в интервью "Радіо свобода".

Военные тогда анализировали ситуацию на границах. Многие понимали, что государства с противоположными интересами и идеологическими разногласиями дойдут до войны.

"Польша была буфером между Германией и СССР, но в 1939-м этого буфера не стало. Я считаю, что Сталин готовил упреждающий удар, иначе просто логику невозможно понять логику. Почему он создал с Гитлером единую границу? Когда Польша прекратила существование, то стало понятно: кто опередит и нанесет первый удар, тот будет иметь большие перспективы. В конце концов так и случилось, когда Гитлер опередил и первым нанес такой удар", - считает Гриневич.

Советские военные видели концентрацию немецких войск и строительство военной инфраструктуры на границе. То же самое было и со стороны СССР. С Дальнего Востока и Сибири перебрасывали войска на запад.

"И вот те люди, которые приезжали, ожидали, что начнется война. Такие настроения бушевали на фоне сильно низкого уровня жизни. Причем в этот период жесткую ввели дисциплину. Можно было попасть в ГУЛАГ только за то, что ты на 10 минут опоздал на работу. Тогдашние настроения сложно понять с позиции сегодняшнего дня, когда мы знаем, что такое гитлеровский режим, что такое Холокост. А тогда Гитлера воспринимали по-другому. Им восхищались, говорили, что это огромного уровня политик, что Сталин с ним на одном уровне, что они умеют управлять миром. Были и другие моменты. В СССР в этот период на домах кое-где начали свастику рисовать. Ее рисовали как протест", - рассказал историк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк

Период 1939-1941 годов в СССР не исследовали. Это был период дружбы с Гитлером, раздел Европы, аннексий, массовых депортаций и других репрессий.

"Сталин в этот период уничтожил больше людей, чем Гитлер. В СССР это была абсолютно умалчиваемая тема, а взамен наиболее распространенная - это 22 июня 1941 года. Неожиданное и коварное нападение Гитлера на СССР и "Великая отечественная война". Но не период, который этому предшествовал, и который вызвал такое развитие событий ", - подытожил Гриневич.

Для наших земель война началась 1 сентября 1939 года, когда Германия напала на Польшу. Авиация бомбила Львов и другие западноукраинские города. Завершили воевать украинские военные на территории Германии и других европейских стран. Уроженец села Горяйстовка, теперь Ахтырского района Сумской, 24-летний Алексей Берест участвовал в установлении флага победы на крыше немецкого Рейхстага в Берлине 30 апреля 1945-го.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сталина считали гением, потому что остановил войну - историк». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
июня

На британский престол взошла новая правительница

Запатентовали инновационный прибор

Самое читаемое
Хоронили в день рождения невесты - что известно о парне, которого нашли на дне озера
Хоронили в день рождения невесты - что известно о парне, которого нашли на дне озера
 Просмотров: 30586
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
7
 Просмотров: 9153
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
 18 Просмотров: 5184
Гороскоп на 1 июня: на кого ждут новые достижения и победы
Гороскоп на 1 июня: на кого ждут новые достижения и победы
 Просмотров: 3906
Рада запретила пластиковые пакеты. Штрафы солидные
Рада запретила пластиковые пакеты. Штрафы солидные Просмотров: 3861
История
Раскопали древние могилы казненных людей - жуткие фото
Раскопали древние могилы казненных людей - жуткие фото
3
 Просмотров: 279
Ученых поразило хорошее состояние и место укрытия 1700-летнего музыкального инструмента
Ученых поразило хорошее состояние и место укрытия 1700-летнего музыкального инструмента Просмотров: 297
"Хорошие новости от бандеровцев с Netflix" - депутат сообщила о разрешении скандала
"Хорошие новости от бандеровцев с Netflix" - депутат сообщила о разрешении скандала Просмотров: 378
На британский престол взошла новая правительница
На британский престол взошла новая правительница
4
 Просмотров: 468
На аукционе продали самолет расстрелянного диктатора
На аукционе продали самолет расстрелянного диктатора Просмотров: 261
Больше всего комментируют
18
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
2
Шария объявили персоной нон грата и лишили статуса беженца в Литве
2
Тотальная серость и убогость: как одевались жители СССР
2
Помпезность впечатляет: показали проект университета Зеленского за 7,2 млрд грн
1
Миллионы олигарха не помогут. Какие перспективы у партии Колесникова
Голосов: 2568
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть