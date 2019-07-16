Сталин обманывал Черчилля и Рузвельта - историк

Сталин манипулировал европейскими и американскими политиками в конце Второй мировой войны Фото: varjag-2007.livejournal.com

Иосиф Сталин имел способность очаровывать и положительно настраивать к себе людей. Благодаря этому он и стал главой государства и партии в 1920-30-е годы. Использовал это свойство и во время переговоров с лидерами других стран, считает историк Сергей Плохий.

"Эти способности были как "nice guy" - "душа компании". Я думал, что они у него исчезли, начиная с 1933-го года - от Голодомора, с 1937-го - от Большого террора. Но Ялтинская и Тегеранская конференции показали мне, что эти способности у него остались. Только они теперь использовались на внешнеполитической арене в общении с мировыми лидерами", - рассказал в интервью Украинской Правде исследователь.

Во время Ялтинской конференции 1945 года Иосиф Сталин принимал Франклина Рузвельта и Винстона Черчилля. Им было не к очарованию.Они приехали к нему говорить о территориях, которые уже находились под его военным контролем. То есть геополитические карты были в руках Сталина.

"Хотя он продолжал представлять Вячеслава Молотова или членов политбюро, которых он абсолютно контролировал, как таких консерваторов. - говорит историк - Он для себя оставлял право говорить "да" и соглашаться, а Молотову и другим, чтобы они говорили "нет". Он был достаточно умелым игроком. Мог обмануть".

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Президент США Рузвельт в Тегеране сказал, что не может дать согласие на новую польскую границу, которая бы оставляла Львов на советской стороне - потому, что у него выборы, и он заинтересован, чтобы польские избиратели в США проголосовали за него. Он воздержался от публичных комментариев, от поддержки этой идеи. Он не врал, он воздерживается от комментариев.

"У Сталина этот разрыв гораздо больше и глубже. Просто открытая ложь. Например, о том, что происходит в Восточной Европе, в частности в Польше, с Армией Крайовой. Сталин убеждал, что она продолжает войну против якобы союзника, Красной Армии, что было выдумкой", - говорит Плохий.

Западная политическая культура предполагает, что можно манипулировать фактами, о чем то умолчать, но неприкрытая ложь - вещь абсолютно недопустима. И западные лидеры не понимали как реагировать на это.

"Черчилль знал, что слова Сталина о Польше - это неправда. Но он не позволил во время переговоров указать Сталину на это. Уже после он дипломатично сказал, что есть разные источники информации, и слова Сталина не соответствуют действительности", - добавляет историк.

Он указывает на большую разницу между культурой поведения диктаторских режимов и демократических. Это ярко прослеживается на современном этапе в отношениях между Россией и Западом в центре которых находится Украина.

Чехословакия и СССР подписали договор о Закарпатье в Москве 29 июня 1945 года. Именно тогда край, находившийся под юрисдикцией Чехословакии, присоединили к УССР. Передачу Закарпатья Украине вызвали реальные обстоятельства заключительного этапа Второй мировой войны. СССР выходил из нее победителем и угрожал всей Восточной Европе.