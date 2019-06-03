Спасли мир - развенчали миф о ликвидаторах Чернобыля

Ассоциация "Украинский ядерный форум" развенчала миф о смерти ликвидаторов Бориса Баранова, Валерия Беспалова и Алексея Ананенко.

В сети появляется информация, что они умерли после того, как в апреле 1986-го занимались спуском воды из теплоносителя 4 энергоблока ЧАЭС, передает "Укринформ".

"Около 185 тонн расплавленного ядерного материала из разрушенного реактора расплавляли нижние слои конструкций под собой. Под ними в резервуарах накапливалась вода, использовавшаяся при тушении пожара в первые дни после аварии. Ее объем оценивается в 19 тыс. т. В случае, если бы активная зона досталась воды, была вероятность повторного взрыва, поэтому был разработан план: трое водолазов должны отправиться через затопленные камеры четвертого реактора к теплоносителю, найти 2 запорных клапана и открыть их, спустив воду", - говорится в статьях.

Думали, что после выполнения такой задачи из-за лучевой болезни после получения высоких доз радиации эти люди могли бы прожить не более нескольких дней.

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Автор: Facebook Борис Баранов, Валерий Беспалов и Алексей Ананенко смогли не допустить еще одного взрыва

"Добровольцами согласились идти трое: старший инженер Алексей Ананенко, инженер среднего звена Валерий Беспалов и начальник смены Борис Баранов. Один из них должен был держать подводную лампу, двое других - открывать клапаны. На следующий день после погружения оказалось, что в бассейне не было освещения, а водонепроницаемый фонарь время от времени выключался, поэтому специалисты работали практически на ощупь. Через некоторое время им удалось обнаружить сливные клапаны и в полной темноте открыть 2 защелки, чтобы выпустить воду наружу. СМИ писали о том, что все трое героев погибли от лучевой болезни, но это не соответствует действительности. Все выжили", - отмечается в статьях.

В 2018-м президент Украины наградил всех троих Орденом "За мужество" III степени. Но Баранова наградили посмертно. Он умер в 2005-м.

В первый период после Чернобыльской аварии 200 человек получили острую лучевую болезнь, из них умерли 30. Об этом рассказывает оператор 4 блока ЧАЭС Алексей Бреус, который участвовал в ликвидации последствий аварии 26 апреля 1986-го: "Был странное состояние - торжество какое-то неуместное, подъем, заряженность, готовность сделать что-любой ценой. Потом я узнал, что это называется радиационная эйфория. Из-за высокого облучения нервная система возбуждается. Возможно, эта радиационная эйфория и удерживала людей на разрушенном реакторе столько времени".