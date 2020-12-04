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суббота, 05 декабря 2020 09:00

Спасают армию и неизлечимо больных - сегодня отмечают День волонтера

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Спасают армию и неизлечимо больных - сегодня отмечают День волонтера
Волонтеры всегда готовы безвозмездно протянуть руку помощи тем, кто нуждается Иллюстрация: pixabay

5 декабря в мире отмечают международный День волонтера. Впервые предложение чествовать волонтерство прозвучало в 1985 году в резолюции 40-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в знак признания важной роли явления, во имя экономического и общественного развития.

Считают, что движение зародилось после 1859 года, когда швейцарский предприниматель и писатель Жан Анри Дюнан, потрясенный последствиями битвы французско-сардинских и австрийских войск при Сольферино, предложил создать организацию добровольцев для помощи пленным и раненым - Красный крест. Он изложил основные принципы волонтерства, неизменные в течение 160 лет.

Большего распространения волонтерское движение приобрело по окончании Первой мировой войны. В 1920 году германская и французская молодежь совместно оказывала помощь пострадавшим и восстанавливала разрушенные дома в местах наибольших битв между войсками своих стран. В Париже возник Координационный комитет международной волонтерской службы. Подобные явления добровольной и безприбыльной помощи распространялись Европой, Америкой, быстро достигли Азии, а затем и других континентов.

В Украине волонтеры поддерживали и поддерживают детей-сирот, инвалидов и заключенных, неизлечимо больных людей, бездомных животных. Украинцы оказывали помощь пострадавшим от стихийных бедствий и войн в других странах.

Значительный толчок развитию явления в Украине дала Революция Достоинства. Волонтеры обеспечивали военных, спасали и поддерживали раненых украинских воинов в госпиталях, сами отправлялись на фронт, защищали интересы Украины внутри страны, вдохновляя на такие действия других людей. Вложили значительный и неоценимый вклад в сохранение независимости страны от российского агрессора.

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Украинцы больше всего доверяют ветеранам Антитеррористической операции и операции Объединенных сил, волонтерам, Вооруженным силам и врачам.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра "Социальный мониторинг", проведенного с 18 по 26 ноября. Оно показало, что больше всего украинцы доверяют ветеранам АТО / ООС (баланс доверия / недоверия составляет 43,9%), волонтерам (41,7%), Вооруженным силам (37,5%), а также врачам (33%).

Министерству здравоохранения украинцы не доверяют - баланс доверия/недоверия составляет -24,8%. Недоверие имеет и Верховная Рада, -59,7%, Кабмин, -52,4%, Нацбанк, -49,8%, и президент Украины Владимир Зеленский, -16,3%.

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Дата
05
декабря

Спасают армию и неизлечимо больных - сегодня отмечают День волонтера

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