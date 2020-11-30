Опрос показал, кому украинцы доверяют больше всего

Украинцы больше всего доверяют ветеранам Антитеррористической операции и операции Объединенных сил, волонтерам, Вооруженным силам и врачам.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра "Социальный мониторинг", передает "Уніан".

Опрос показал, что больше всего украинцы доверяют ветеранам АТО / ООС (баланс доверия / недоверия составляет 43,9%), волонтерам (41,7%), Вооруженным силам (37,5%), а также врачам (33%).

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Министерству здравоохранения украинцы не доверяют - баланс доверия/недоверия составляет -24,8%. Недоверие имеет и Верховная Рада, -59,7%, Кабмин, -52,4%, Нацбанк, -49,8%, и президент Украины Владимир Зеленский, -16,3%.

Среди правоохранительных органов самый большой отрицательный баланс имеет прокуратура с -58,1%, Нацполиция, -36%, и Служба безопасности, -24,8%.

Опрос проводился с 18 по 26 ноября среди 3020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, методом личного интервью по месту жительства респондента. Выборка репрезентирует взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 1,9%.

Украинцы больше беспокоятся о росте цен и тарифов на коммунальные услуги, инфляции, упадке экономики и решении военного конфликта в Донбассе.

70,9% респондентов определили как важную проблему рост цен, инфляцию, 69,8% - упадок экономики, 69,3% - рост тарифов на коммунальные услуги, 69,8% - решение военного конфликта на Донбассе, сказала председатель правления Центра "Социальный мониторинг" Ольга Балакирева.