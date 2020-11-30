Украинци рассказали, за что больше всего переживают

 
Ексклюзивы
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Просмотров: 432
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 234
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 234
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1935
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 792
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 810
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2646
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 729
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1809
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6858
Фото
Все фото
7
6
9
7
9
Возле здания Зеленского установят каток
Возле здания Зеленского установят каток
&quot;На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила&quot; - о переезде на Шри-Ланку
"На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила" - о переезде на Шри-Ланку
&quot;Жить на социальную помощь бывает выгоднее, чем работать&quot; - украинка о жизни во Франции
"Жить на социальную помощь бывает выгоднее, чем работать" - украинка о жизни во Франции
Как в фильмах о Гарри Поттере: в Киеве появится сказочный зимний городок
Как в фильмах о Гарри Поттере: в Киеве появится сказочный зимний городок
Несколько регионов Украины засыпало снегом: фото и видео
Несколько регионов Украины засыпало снегом: фото и видео
Видео
Все видео
Потапа упрекнули, что он собирается петь с фанаткой Путина, которая топчется в оккупированном Крыму. Он попытался отшутиться
Потапа упрекнули, что он собирается петь с фанаткой Путина, которая топчется в оккупированном Крыму. Он попытался отшутиться
В Украине резко снизилась статистика по коронавирусу
В Украине резко снизилась статистика по коронавирусу
Карантинная афера: в сети предлагают компенсации от государства
Карантинная афера: в сети предлагают компенсации от государства
87-я годовщина Голодомора: сегодня вспоминают жертв геноцида украинцев
87-я годовщина Голодомора: сегодня вспоминают жертв геноцида украинцев
Локдаун может свести Covid-19 к нулю - Степанов
Локдаун может свести Covid-19 к нулю - Степанов
Интервью
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Просмотров: 432
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1422
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 1017
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Александр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Александр Фразе-Фразенко
Просмотров: 171
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 414
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
29 ноября 2020
1 Просмотров: 603
Підлаштувався
– Жизнь сложилась так, что пришлось перейти на русский, – говорить В'ячеслав. Два роки тому знайомий із невеликого села на ...
понедельник, 30 ноября 2020 13:44

Украинци рассказали, за что больше всего переживают

  Комментировать
Украинци рассказали, за что больше всего переживают
Для 64,2% респондентов очень важна проблема отсутствия работы, безработица, для 63,6% - коррупция и кумовство во власти. Фото: pixabay

Украинцы больше всего беспокоятся ростом цен и тарифов на коммунальные услуги, инфляцией, падением экономики и решением военного конфликта на Донбассе.

70,9% респондентов определили как очень важную проблему "рост цен, инфляция", 69,8% - "упадок экономики", 69,3% - "рост тарифов на коммунальные услуги", 69,8% - "решение военного конфликта на Донбассе ", сказала председатель правления Центра" Социальный мониторинг "Ольга Балакирева во время презентации результатов мониторинга общественного мнения населения Украины.

Для 64,2% респондентов очень важна проблема отсутствия работы, безработица, для 63,6% - коррупция и кумовство во власти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кому предлагают работу и высокие зарплаты: инфографика

"Если суммировать все эти результаты, то мы традиционно имеем три ключевые проблемы - проблема в целом уровня жизни, которая связана существенно и с ценами, и с проблемами занятости, экономикой, то есть социально-экономические проблемы, проблема решения военного конфликта на Востоке Украины и проблема власти, как таковой, что касается кумовства, непрофессионализма. Эти три проблемы остаются в течение всего года как ТОП-проблемы ", - отметила Балакирева.

Всеукраинские социологические опросы взрослого населения провели в июне, июле, августе, сентябре и ноябре 2020 года. Последний опрос проводили с 18 до 26 ноября 2020 в 24 областях Украины и г.. Киеве, опросили 3020 респондентов.

73,2% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра "Социальный мониторинг", передает "Униан". Хуже всего оценивают ситуацию жители Донбасса - 84,1%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинци рассказали, за что больше всего переживают». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
ноября

Выпустили альбом, рассказывающий об изоляции человека

На Кубке мира-86 Линекер играл со сломанной рукой

Метеорит ударил женщину

"Убивать без всякого милосердия'' - в России армию настроили идти на Киев

Нашли клад, на который претендуют четыре страны

Самое читаемое
&quot;Марш соседей&quot; - В Беларуси планируют новые протесты
"Марш соседей" - В Беларуси планируют новые протесты Просмотров: 19917
Будто совершенно голая: Кортни Кардашьян похвасталась прелестями в телесном купальнике
Будто совершенно голая: Кортни Кардашьян похвасталась прелестями в телесном купальнике
4
 Просмотров: 13923
Украинка рассказала, сколько можно заработать няней в Польше
Украинка рассказала, сколько можно заработать няней в Польше
 Просмотров: 7128
&quot;На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила&quot; - о переезде на Шри-Ланку
"На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила" - о переезде на Шри-Ланку
6
 Просмотров: 7056
&quot;Муж стал дальнобойщиком&quot; - украинка рассказала о работе В США
"Муж стал дальнобойщиком" - украинка рассказала о работе В США
5
 Просмотров: 5229
Общество
ГБР приобрело шесть новых "Ленд Крузеров" на сумму 8 миллионов гривен
ГБР приобрело шесть новых "Ленд Крузеров" на сумму 8 миллионов гривен Просмотров: 90
Большинство украинцев считают, что власть не сможет самостоятельно справиться с Covid-19
Большинство украинцев считают, что власть не сможет самостоятельно справиться с Covid-19 Просмотров: 27
Возле здания Зеленского установят каток
Возле здания Зеленского установят каток
7
 Просмотров: 144
Для переселенцев создают онлайн-нотариат
Для переселенцев создают онлайн-нотариат Просмотров: 45
В школах отметили годовщину советской военной операции
В школах отметили годовщину советской военной операции Просмотров: 288
Больше всего комментируют
18
Наши позиции в войне с РФ сейчас слабее, чем в 2014 году - ветеран
5
Байден пригласил Тихановскую на встречу
4
В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе – Еврокомиссия
3
Тихановская заявила о желании встретиться с Путиным
2
Значительных сдвигов к миру на Донбассе нет, - Кравчук
Голосов: 54121
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть