Украинци рассказали, за что больше всего переживают

Для 64,2% респондентов очень важна проблема отсутствия работы, безработица, для 63,6% - коррупция и кумовство во власти. Фото: pixabay

Украинцы больше всего беспокоятся ростом цен и тарифов на коммунальные услуги, инфляцией, падением экономики и решением военного конфликта на Донбассе.

70,9% респондентов определили как очень важную проблему "рост цен, инфляция", 69,8% - "упадок экономики", 69,3% - "рост тарифов на коммунальные услуги", 69,8% - "решение военного конфликта на Донбассе ", сказала председатель правления Центра" Социальный мониторинг "Ольга Балакирева во время презентации результатов мониторинга общественного мнения населения Украины.

Для 64,2% респондентов очень важна проблема отсутствия работы, безработица, для 63,6% - коррупция и кумовство во власти.

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"Если суммировать все эти результаты, то мы традиционно имеем три ключевые проблемы - проблема в целом уровня жизни, которая связана существенно и с ценами, и с проблемами занятости, экономикой, то есть социально-экономические проблемы, проблема решения военного конфликта на Востоке Украины и проблема власти, как таковой, что касается кумовства, непрофессионализма. Эти три проблемы остаются в течение всего года как ТОП-проблемы ", - отметила Балакирева.

Всеукраинские социологические опросы взрослого населения провели в июне, июле, августе, сентябре и ноябре 2020 года. Последний опрос проводили с 18 до 26 ноября 2020 в 24 областях Украины и г.. Киеве, опросили 3020 респондентов.

73,2% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра "Социальный мониторинг", передает "Униан". Хуже всего оценивают ситуацию жители Донбасса - 84,1%.