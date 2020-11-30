Что думают украинцы о развитии государства

Хуже всего оценивают ситуацию жители Донбасса, 84,1% которых отметили, что события в Украине развиваются в неправильном направлении. Фото: pixabay

73,2% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра "Социальный мониторинг", передает "Уніан".

Хуже всего оценивают ситуацию жители Донбасса, 84,1% которых отметили, что события в Украине развиваются в неправильном направлении.

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В то же время такой же ответ дали 78,3% респондентов из южного региона страны, 74,8% - с западного, 73,3% - с восточного и 68,5% - из центрального.

Чуть меньше половины украинцев считают, что прямой диалог президента Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина необходим. Только 20% людей убеждены, что это может навредить стране. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.