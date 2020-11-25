Украинцы ответили, хотят ли диалога Путина с Зеленским

Чуть меньше половины украинцев считают, что прямой диалог президента Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина необходим. Только 20% людей убеждены, что это может навредить стране.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Автор: Центр Разумкова

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20,2% - опрошенных считают, что такой диалог вредит интересам Украины;

19,4% - что он не способствует прекращению войны, но не вредит;

44,8% - согласны с мнением Зеленского, что прямой диалог с Путиным - необходим.

Россия блокирует переговоры по обмену пленными, разминирования и открытия КПВВ на Донбассе.