"Спасайтесь, дети мои, а мне нельзя": митрополиту Макарию отрубили голову

1 мая Православная церковь отмечает 523-летие со дня мученической смерти митрополита Киевского и всея Руси Макария.

Митрополит Макарий хотел, чтобы Предстоятели Православной Церкви жили в Киеве.

"Ужасно, братия, если так случилось с архиереем Божим... Пред кончиною за 8 дней, некто открыл ему близкое разлучение души его с телом, но он как человек, несколько усомнился. С самого того времени, как приняли мы Крещение, никогда не случалось на земле Русской того, что случилось с архиереем Божим, " - писав про Макарія один з його сучасників.

Служение митрополита Макария выпало на очень тяжелое время. Страна находилась в состоянии постоянной войны с татарами, которые разоряли и сжигали все на своем пути. С момента основания отдельной митрополии для Великого княжества Литвоского резиденция митрополитов Литовских и Русских находилась в Новогрудке под защитой неприступных стен замка. Но престол должен был находиться в Киеве, и потому митрополит Макарий стремился именно туда, чтобы поддержать свою паству.

Когда Макарий взошел на престол, Киев не посещался митрополитами более ста лет, а город был разрушен татарами. Владыка хотел, чтобы Предстоятели Православной Церкви Великого княжества Литовского, нося титул "митрополит Киевский", жили в своей столице, а не в Новогрудке (ныне Гродненская область, Беларусь) и Вильно (ныне Вильнюс), что нарушало каноны.

В 1497 году митрополит Макарий отважился совершить поездку в Киев. Макария уговаривали отказаться от путешествия в столь опасное время, но он заявил, что Митрополит Киевский должен быть в Киеве, особенно когда город в такой беде. Он считал своим долгом восстановить древнюю кафедру киевских митрополитов, и духовно поддержать киевлян. Он даже собрал средства для восстановления Софийского собора и Киево-Печерской Лавры.

В конце апреля 1497 года святитель Макарий в сопровождении нескольких духовных лиц и немногочисленной охраны отправился в Киев, через Мозырщину. Проезжая вдоль реки Припяти, святитель остановился на отдых в селе Скрыголов, находившееся неподалеку от белорусского города-крепости Мозыря на реке Бчичи (ныне это с. Скрыгалов Гомельской области). Поскольку приближалась воскресенье (1 мая 1497 г. по ст.ст.), митрополит решил совершить богослужение в местной церкви.

Во время Божественной литургии стало известно, что приближаются татары. Митрополит Макарий вышел на амвон и сообщил прихожанам об этом, призывая их спрятаться: "Спасайтесь, дети мои, а мне нельзя. Я отдаю себя воле Божией". Люди спрятались в лесах, а сам Макарий остался в церкви и продолжил службу. Ворвавшись в церковь, татары убили митрополита Макария прямо в алтаре во время причащения, отрубив ему голову. Святитель держал Святую Чашу слишком крепко и татары, чтобы забрать святыню, отрубили правую руку. Причт митрополита частично убили, частично забрали в плен.

После ухода татар местные крестьяне вернулись в свою деревню. Через несколько месяцев во время сенокоса было найдено среди трав нетленное тело священномученика. Кстати, свое название Скрыголов село получило позже. Татары, убившие митрополита, хотели поглумиться над его отрубленной головой, но она скрылась под землей.

При жизни архипастырь так и не попал в Киев. Вскоре монахи Киево-Печерской Лавры перевезли мощи в киевский Софийский собор. У мощей святого стало происходить много чудес. Например, пред иконостасом многократно сами зажигались свечи.

Митрополит Макарий был канонизирован через полвека после мученической кончины – в 1547 году. Сейчас нетленные мощи священномученика Макария находятся во Владимирском соборе в Киеве.