Создали видео об освобождении Крыма украинцами

 
Ексклюзивы
1/5
Чтобы не было, как в 90-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 90-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 189
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 1855
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1017
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 972
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1224
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 909
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1044
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11385
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1755
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1035
Фото
Все фото
18
10
23
39
27
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
Со взрослыми взглядами и без игрушек - какими были дети в 1930-х годах
Со взрослыми взглядами и без игрушек - какими были дети в 1930-х годах
Как выглядел приют для раненых сечевых стрельцов - подборка фото
Как выглядел приют для раненых сечевых стрельцов - подборка фото
Ели суп из шишек и коры - украинцы вспоминают погибших во время голода
Ели суп из шишек и коры - украинцы вспоминают погибших во время голода
&quot;Память, что спасает&quot; - украинцы сегодня вспоминают жертв Голодомора
"Память, что спасает" - украинцы сегодня вспоминают жертв Голодомора
Видео
Все видео
Создали видео об освобождении Крыма украинцами
Создали видео об освобождении Крыма украинцами
Убитую режимом Аллу Горскую называли душой шестидесятников
Убитую режимом Аллу Горскую называли душой шестидесятников
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Появился мультфильм, как коммунисты уничтожали украинцев
Появился мультфильм, как коммунисты уничтожали украинцев
Голодомор - это наказание за антиколониальную борьбу украинцев - философ
Голодомор - это наказание за антиколониальную борьбу украинцев - философ
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6471
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2862
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2322
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1323
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1242
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 ноября 2019
Просмотров: 117
Все з собою
Змалку та й досі я зачарований майстрами-кустарями. Є в їхньому способі існування щось од дитячої мрії: щоб усе, що любиш, ти робив сам, так, як ...
четверг, 28 ноября 2019 23:13

Создали видео об освобождении Крыма украинцами

  Комментировать
Создали видео об освобождении Крыма украинцами
Вятрович рассказал о Болбочане. Фото: УИНП

Вышел новый выпуск проекта Украинского института национальной памяти "Истфакт", посвященный взятию Крыма войском УНР.

Украинской армии удалось прогнать с полуострова большевиков, сообщает УИНП.

Полковник Петр Болбочан за один день взял надежно укрепленный Сиваш и за два дня пришел в Симферополь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские активисты установили патриотические билборды на границе с Крымом

"Почему же Болбочану пришлось покинуть Крым? Что вообще происходило в то время в Украине и почему это нельзя называть гражданской войной, как пытались нас убедить советские учебники? И какие последствия в истории Украины имела "Крымская операция" Болбочана? Обо всем этом коротко, понятно и доступно рассказывает историк Владимир Вятрович в очередном выпуске программы "ИстФакт", - сообщает институт.

Полковника армии Украинской Народной Республики Петра Болбочана арестовали 10 июня 1919-го. Арест проводили по приказу главного атамана войск УНР Симона Петлюры. 1917-го офицер царской армии Петр Болбочан присоединился к активному развитию украинского автономного государства.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Создали видео об освобождении Крыма украинцами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
ноября

Великобритания поддержала действия российских военных

Убитую режимом Аллу Горскую называли душой шестидесятников

Правительство обратилось к русским с просьбой ввести войска

Экс-солист The Beatles выступил на сцене в последний раз

Самое читаемое
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
26
 Просмотров: 59951
Какие штаны выпали из моды этой зимой
Какие штаны выпали из моды этой зимой
8
 Просмотров: 17515
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов Просмотров: 15534
Показали породу собак, имеющих вид маленьких игрушечных мишек
Показали породу собак, имеющих вид маленьких игрушечных мишек
22
 Просмотров: 12546
Беременная женщина умерла за рулем авто
Беременная женщина умерла за рулем авто
3
 Просмотров: 11916
История
Простреленное колено и порубленная грудь - нашли захоронение амазонки
Простреленное колено и порубленная грудь - нашли захоронение амазонки Просмотров: 1629
Великобритания поддержала действия российских военных
Великобритания поддержала действия российских военных
 Просмотров: 1026
Вооруженные мужчины ограбили древний курган
Вооруженные мужчины ограбили древний курган Просмотров: 387
Убитую режимом Аллу Горскую называли душой шестидесятников
Убитую режимом Аллу Горскую называли душой шестидесятников
 1 Просмотров: 405
Правительство обратилось к русским с просьбой ввести войска
Правительство обратилось к русским с просьбой ввести войска
 Просмотров: 3780
Больше всего комментируют
8
Нацбанк заявил о давлении Коломойского
6
За осень Зеленский потерял 21% поддержки - опрос
5
У волонтера Маруси Зверобой проходят обыски
3
Федина прокомментировала подозрение Держбюро расследований
3
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Голосов: 261
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua