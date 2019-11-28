Создали видео об освобождении Крыма украинцами

Вятрович рассказал о Болбочане. Фото: УИНП

Вышел новый выпуск проекта Украинского института национальной памяти "Истфакт", посвященный взятию Крыма войском УНР.

Украинской армии удалось прогнать с полуострова большевиков, сообщает УИНП.

Полковник Петр Болбочан за один день взял надежно укрепленный Сиваш и за два дня пришел в Симферополь.

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"Почему же Болбочану пришлось покинуть Крым? Что вообще происходило в то время в Украине и почему это нельзя называть гражданской войной, как пытались нас убедить советские учебники? И какие последствия в истории Украины имела "Крымская операция" Болбочана? Обо всем этом коротко, понятно и доступно рассказывает историк Владимир Вятрович в очередном выпуске программы "ИстФакт", - сообщает институт.

Полковника армии Украинской Народной Республики Петра Болбочана арестовали 10 июня 1919-го. Арест проводили по приказу главного атамана войск УНР Симона Петлюры. 1917-го офицер царской армии Петр Болбочан присоединился к активному развитию украинского автономного государства.