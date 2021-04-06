Создали приложение, которое позволяет посетить зону отчуждения из дома

Мобильное приложение содержит всю возможную информацию о Чернобыльской зоне. Фото: facebook.com/ChernobylApp

Представили мобильный гид зоной отчуждения Chornobyl App.

Он позволяет посетить зону отчуждения из дома. Содержит фото, 360-видео, 3D-модели известных объектов и рассекреченные документы из архивов КГБ, сообщает НВ.

"Мы начали создавать приложение где-то 2 года назад. Тогда это был прототип, приложение с дополненной реальностью, которое мы показали в США на фестивале Burning Man. Когда вернулись в Украину, поняли, что есть смысл сделать полноценное, детализированное мобильное приложение здесь", - рассказал один из авторов Chornobyl App Валерий Коршунов.

Он предлагает попробовать приложение школьникам, которым интересна тема Чернобыля, но они не могут посетить зону отчуждения до 18 лет. И всем, кто не имеет возможности посетить зону из-за карантина.

"В приложении около 150 материалов. Это такая Википедия о Чернобыле в кармане. Здесь есть аудиогиды, панорамы 360, 3D-модели, элементы дополненной реальности - когда можно будет отсканировать какой-то объект и поставить его себе, условно говоря, на стол", - добавил Коршунов.

Приложение содержит разделы "Осознать", "Исследовать" и "Решиться". 1-й рассказывает об истории и культурном наследии. Следующий - это виртуальный гид зоной отчуждения с подробной информацией о ключевых объектах. Последний раздел посвящен тем, кто решился на свою первую поездку в зону отчуждения. Он содержит информацию о подготовке к поездке, правилах поведения в зоне и прочее.

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Приложение доступно для скачивания в Apple Store Play Market на английском и украинском и может работать в офлайн-режиме.

В 1986 году из зоны отчуждения эвакуировали около 250 тыс. человек. Непригодной для проживания оказалась 30-километровая зона вокруг Чернобыльской АЭС, которая пострадала больше всего.