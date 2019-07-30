Создали новую военную организацию

Солдаты Украинской военной организации - УВО Фото: pravyysektor.info

Украинскую военную организацию создали в Праге 30 июля 1920-го. Председателем избрали полковника армии УНР и командира сечевых стрельцов Евгения Коновальца.

Организация действовала нелегально на западноукраинских землях в составе Польши. Возникла с целью продолжения национальной борьбы за собственную государственность. Именно тогда большую часть Украины оккупировали большевики и продолжалась Советско-Польская война 1920-1921-х.

Первый очаг организации создали во Львове. В УВО были организационная, боевая, разведовательная и пропагандистская референтуры. Краевые команды были в Чехословакии, Германии, Литве. Они имели задачу налаживать связи с украинскими эмигрантами, готовить литературу и транспортировать оружие. Боевым костяком организации в случае новой войны должны были стать украинские интернированные части Италии и Чехословакии.

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Члены организации проводили "революционные акты": поджигали дома польских чиновников, саботировали праздники, разрушали коммуникации, уничтожали польские национальные символы. 1927 организация начала выдавать в Берлине собственный еженедельник "Сурма" тиражом в 10 тыс. экземпляров. Возобновила и поддерживала "Литературно-научный вестник" основанный еще Михаилом Грушевским в конце XIX в.

В 1925-х понимая невозможность вооруженной борьбы против поляков и из-за восстановления украинских политических партий в Польше УВО перешла в легальную политическую деятельность.

"Полковник не только радушно смеялся и любил шутки, но и сам проявлял своеобразный сухой, насмешливый юмор. Он любил игру и, наверное, хорошо играл бы в покер, что требует отваги ставить все на одну карту. Мог в течении долгих часов сохранять "каменное" лицо с немного глумливой улыбкой, и не смотря на всевозможные потрясения", - вспоминал краевой проводник ОУН Богдан Кордюк о Евгене Коновальце.