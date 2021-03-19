Создали новое формирование для охраны границ

В Отдельном корпусе пограничной охраны УНР действовало 17 тыс. военных Иллюстрация: dpsu.gov.ua

20 марта 1918 года началось формирование Отдельного корпуса пограничной охраны УНР. Формирование считается предшественником Государственной пограничной службы Украины.

Его создание стало актуальным из-за фактического провозглашения независимости и успешного наступление украинско-германских войск с целью освобождения страны от большевиков и вытеснения их за пределы Украины. Политики планировали установить границу с большевистской Россией путем переговоров.

Вопрос об организации пограничной стражи поднял Совет народных министров УНР на заседании 7 марта 1918 года. Это дело поручили министерствам военных, внутренних дел и финансов. С задачей справились быстро.

Уже 23 марта утвердили устав формирования. Отдельный корпус пограничной стражи был военным соединением УНР. Должен был начислять не более 16 бригад и подчинялся министерству финансов. Должен был оберегать границы "путем выставления специальных постов". Пограничникам позволили контролировать перемещение лиц, задерживать дезертиров и предоставили полномочия карантинной службы, ведь в те времена среди населения распространялись тяжелые эпидемии - тиф, черная оспа, холера, корь, скарлатина и т.д.

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Атаманом корпуса стал полковник Владимир Желиховский. В марте же начали формировать 9 бригад, но из-за нехватки кадров и постоянных реформирований процесс двигался крайне медленно. Впрочем, с апреля по май 1918 года они все равно несли службу на украинских границах.

С приходом к власти гетмана Павла Скоропадского, формирование бригад ускорилось. Новым командиром стал генерал-хорунжий Виктор Савельев. Службу несли 17 тыс. пограничников. Позже участвовали в боях с большевиками.

Отдельный корпус пограничной охраны просуществовал до 1923 года. Его расформировали вместе с другими частями армии УНР.

10 марта 1849 года по инициативе Главной Русской Рады во Львове создали батальон Русских горных стрелков. Украинский добровольческий батальон основали во время восстания в Венгрии. Для обороны от бунтовщиков император Франц-Иосиф I приказал создавать национальные военные объединения. Стрельцов предложили одеть в национальные костюмы. Но утвердили в качестве униформы шляпу синюю складную с большим козырьком и желтой обшивкой, форму красного цвета со стоячим воротником и синей каймой и синие брюки с желтыми лампасами. Стрельцы были вооружены карабинами и длинными штыками. Старшины имели длинные сабли. К сентябрю батальон обучали во Львове. Затем его направили в Кошице в Словакии. Украинцы там выполняли вспомогательную охранную службу.