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среда, 10 марта 2021 10:14

Создали добровольческий батальон для охраны границ с Венгрией

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Создали добровольческий батальон для охраны границ с Венгрией
1849-го во Львове создали Украинский добровольческий батальон. Фото: report.if.ua

10 марта 1849 года по инициативе Главной Русской Рады во Львове создали батальон Русских горных стрелков.

Украинский добровольческий батальон основали во время восстания в Венгрии. Для обороны от бунтовщиков император Франц-Иосиф I приказал создавать национальные военные объединения.

В конце 1848 года правительство сформировало специальную крестьянскую оборону на Подкарпатье. Она должна была не впустить венгерских повстанцев в Галичину. В регулярные отряды батальона Русских горных стрелков вошло 1,4 тыс. человек. Всего в него согласились войти 3460 человек. Батальон состоял из 6 сотен. Большинство старшин были украинцами, военные имели свою униформу.

Стрельцов предложили одеть в национальные костюмы. Но утвердили в качестве униформы шляпу синюю складную с большим козырьком и желтой обшивкой, форму красного цвета со стоячим воротником и синей каймой и синие брюки с желтыми лампасами. Стрельцы были вооружены карабинами и длинными штыками. Старшины имели длинные сабли.

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К сентябрю батальон обучали во Львове. Затем его направили в Кошице в Словакии. Украинцы там выполняли вспомогательную охранную службу. Венгерское восстание на тот момент уже подавили.

В январе 1850 года батальон перевели в Перемышль и распустили.

Под влиянием революционных событий в Западной Европе 1848-го в Галиции возникли национально-политические организации. 2 мая 1848-го представители демократических кругов украинства образовали во Львове Главную Русскую Раду, которая стала первой украинской политической организацией.

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Дата
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