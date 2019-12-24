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вторник, 24 декабря 2019 23:13

Создали 3D модели кораблей, которые затонули у Хортицы

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Создали 3D модели кораблей, которые затонули у Хортицы
Археологи исследовали лодки. Фото: rubryka.com

Специалисты создали 3D модели шлюпок, затонувших в XVIII в. в районе Хортицы.

"Это носовая часть дюбель-шлюпки (длина этого фрагмента около 3,5 м, еще раз пять по столько скрыто под песчаными наносами). Во время погружения нам даже с очень мощным светом не удалось увидеть ее целиком, а снимать приходилось с расстояния 30- 50 см", - написал в Facebook один из исследователей Александр Куракин.

Группа археологов в течение недели проводила исследования у Хортицы.

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Специалисты планируют подготовить пакет документов и внести затонувшие корабли в Госреестр недвижимых памятников Украины.

На территории заповедника "Хортица" в Запорожье начали строить модель старинного казацкого судна "Дуб". Делают по чертежам XVII века и аутентичной технологии. В строительстве принимают участие более 100 археологов и волонтеров.

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