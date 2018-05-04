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пятница, 04 мая 2018 11:29

Советский Союз хранил ядерное оружие на территории Германии - исследователь

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Советский Союз хранил ядерное оружие на территории Германии - исследователь
Ученый нашел бункер, в котором могли быть боеголовки. Фото: Delfi

Историки предполагают, что советская армия хранила ядерные боеголовки в двух бункерах в городе Галле, который тогда находился в составе социалистической ГДР.

Об этом заявил немецкий военный историк Саша Гунольд, сообщает delfi.lv.

Он обнаружил протоколы разведывательной службы ФРГ и разведывательного управления Минобороны США.

"В 1991 обе спецслужбы обследовали казарму в районе Хайде и идентифицировали оба бункера как склады для ядерного оружия", - рассказал Гунольд.

Что конкретно хранилось в бункерах, историк не знает. Советская армия забрала с собой все тайны, а российские военные архивы по сегодняшний день закрыты.

"По моей оценке, там хранилось 30-40 ядерных боеголовок для ракет дивизионов, расположенных в Тюрингии", - заявил историк. Баллистические ракеты ближнего радиуса действия были способны нести боеголовки, мощность которых могла превышать мощность взрыва в Хиросиме в 15 раз.

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Жители города знали лишь о том, что за длинной стеной на севере города располагался гарнизон ракетной дивизии советской армии. Когда советская армия проводила маневры, были помехи в работе телевидения. Сами солдаты не вступали в тесный контакт с местными жителями.

По оценке Гунольда, боеприпасы специального назначения хранились в подвалах Галле до 1989 года. Обмен оружия и его модернизация осуществлялись путем перевозки по железной дороге через Брест и Франкфурт, передает издание.

Историк убежден, что министерство государственной безопасности ГДР отвечало за транспортировку, однако только в 1980-е годы в министерстве поняли, что именно перевозилось. Пауль Бергнер, эксперт, занимавшийся поиском складов ядерного оружия в ГДР считает, что в 1987 году правительство ГДР продлило соглашение с СССР, которое предусматривало в случае необходимости поставки ядерных боеголовок ракетным войскам Национальной народной армии.

Сегодня помещение площадью 300 кв. м ​​пустует, пишет исследователь.

1 марта в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о создании новейшего оружия, в частности крылатой ракеты с сверхмощной ядерной установкой, подводного беспилотника и новейшей лазерного оружия.

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