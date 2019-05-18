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воскресенье, 19 мая 2019 08:20

Шотландскую королеву убивают с третьей попытки

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Шотландскую королеву убивают с третьей попытки
Шотландская королева Мария Стюарт. Фото: www.24smi.org

Английская королева Елизавета I приказала заточить в тюрьму бывшую шотландскую королеву Марию Стюарт 19 мая 1998 года.

В 1542 году, когда Марии было всего шесть дней, она заняла шотландский трон после смерти своего отца короля Якова V.

Чтобы стать наследницей английской королевы Елизаветы, в 1565-м вышла замуж за своего кузена лорда Дарнли. Тот погиб при весьма загадочных обстоятельствах. Мария - правнучка короля Генриха VII, претендовала на английский престол. Выходит замуж за лорда Ботвелла и их обоих арестовали за убийство. Марию поместили в маленький замок на острове посреди озера Лох-Левен на 19 лет. Так ей мстит соперница - королева Елизавета.

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Елизавета распространяет Европой слухи, что у Марии отношения с женатым мужчиной. При дворах обсуждают уничтожение обеих королев. Против Марии - сторонники реформаторской церкви, убить Елизавету готовы жаркие католики. Парламент принимает Акт о личной безопасности королевы. Отныне каждый, кто задумает убить монарха или хотя бы выразит поддержку такому преступлению, ждет смертная казнь.

Министр полиции Уолсингем придумывает план фальсифицированного покушения. Остается подключить к нему Марию Стюарт. Она имеет поверить, что в случае успеха ее ждет свобода и английский престол. Елизавете принадлежит впервые в истории убить помазаницю Божию.

8 февраля 1587 Марии Стюарт отрубают голову. Палачу удается отрезать часть тела с третьей попытки. На следующий день весь Лондон празднует событие уничтожения врага своей королевы. Когда ей официально сообщают о казни, делает вид, что новость застала врасплох. Часто повторяет, что казнь состоялась вопреки ее воле. За 15 лет сын Марии Яков VI получает в наследство от Елизаветы долгожданную корону Англии.

Королева Шотландии и Франции вошла в историю как законодательница моды на белое свадебное платье. Свадебное платье, которое надела Мария Стюарт, когда выходила замуж за дофина Франции Франциска II, отмечено в Руанском описания церемонии как образец стиля и художественного оформления.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
19
мая

Шотландскую королеву убивают с третьей попытки

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