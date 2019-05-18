Королеву посадили в тюрьму

Шотландская королева Мария Стюарт. Фото: www.24smi.org

Английская королева Елизавета I приказала заточить в тюрьму бывшую шотландскую королеву Марию Стюарт 19 мая 1568 года.

В 1542 году, когда Марии было всего шесть дней, она заняла шотландский трон после смерти своего отца короля Якова V.

Чтобы стать наследницей английской королевы Елизаветы, в 1565-м вышла замуж за своего кузена лорда Дарнли. Тот погиб при весьма загадочных обстоятельствах. Мария - правнучка короля Генриха VII, претендовала на английский престол. Вышла замуж за лорда Ботвелла и их обоих арестовали за убийство. Марию поместили в маленький замок на острове посреди озера Лох-Левен на 19 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мария Стюарт придумала белое свадебное платье

Елизавета распространяет Европой слухи, что у Марии отношения с женатым мужчиной. При дворах обсуждают уничтожение обеих королев. Против Марии - сторонники реформаторской церкви, убить Елизавету готовы жаркие католики. Парламент принимает Акт о личной безопасности королевы. Отныне каждый, кто задумает убить монарха или хотя бы выразит поддержку такому преступлению, ждет смертная казнь.

Министр полиции Уолсингем придумывает план фальсифицированного покушения. Остается подключить к нему Марию Стюарт. Она должна поверить, что в случае успеха ее ждет свобода и английский престол.

8 февраля 1587 года Марии Стюарт отрубают голову. Палачу удается сделать это с третьей попытки. На следующий день весь Лондон празднует событие уничтожения врага своей королевы. Когда ей официально сообщают о казни, делает вид, что новость застала врасплох. Часто повторяет, что казнь состоялась вопреки ее воле.

Королева Шотландии и Франции вошла в историю как законодательница моды на белое свадебное платье. Свадебное платье, которое надела Мария Стюарт, когда выходила замуж за дофина Франции Франциска II, отмечено в Руанском описания церемонии как образец стиля и художественного оформления.