Сосуд для слез и перстень - нашли захоронение аристократа

В Болгарии обнаружили гробницу византийского аристократа XIV в. Она находилась недалеко от крепости Калиакра на севере страны. Идентифицировать покойника помог золотой перстень с его именем: Георгий Палеолог.

Автор: thehistoryblog.com Нашли золотой перстень византийского аристократа

Украшение имеет тип "Калоян" - названо так в честь золотого кольца, найденного в могиле болгарского царя Калояна XII в. у церкви 40 мучеников в Велико-Тырново. Кольцо Георгия более впечатляющее, чем у Калояна - массивное, с подробной гравировкой, в центре изображен голубь. Имеет надпись: Георгий из рода Палеологов, сообщает The History Blog.

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Рядом с покойником также обнаружили стеклянный сосуд, в который собирались слезы скорбящих. Находки попадут в коллекции Национального исторического музея Болгарии.

Автор: thehistoryblog.com Сосуд в который собирались слезы родственников

Палеологи - последняя династия императоров Византии. Правила с 1259-го, когда правители изгнали крестоносцев из Константинополя, до 1453-го, когда Византия пала под ударами турок-осман. С правлением Палеологов связан последний подъем византийского искусства.