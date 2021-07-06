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среда, 07 июля 2021 08:21

Сомнительное стечение обстоятельств. Осудили виновных во взрыве Чернобыля

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Сомнительное стечение обстоятельств. Осудили виновных во взрыве Чернобыля
Бывшие директор Чернобыльской атомной электростанции Виктор Брюханов (слева) и главный инженер Николай Фомин во время судебного заседания возражали виновности. Фото: radiosvoboda.org

В Чернобыле 7 июля 1987-го начался судебный процесс над тремя руководителями Чернобыльской АЭС. Их обвинили во взрыве на станции за год до этого.

Процесс проводила судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда СССР. Перед судом предстали шесть работников ЧАЭС - директор, главный инженер, заместитель главного инженера по эксплуатации второй очереди, начальник реакторного цеха, начальник аварийной смены станции и государственный инспектор Госатомэнергонадзора СССР. Зал был заполнен в основном работниками ЧАЭС.

Подсудных обвиняли в нарушении правил безопасности на взрывоопасных предприятиях, в халатности, а также в злоупотреблении служебным положением. Напомнили и о последствиях аварии. Официально слушания были открытыми, однако в город пропускали только по специальному разрешению.

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В суд допустили советских и иностранных журналистов. В зал им разрешили зайти лишь дважды - во время объявления обвинений и в день оглашения приговора.

Подсудимые давали собственные показания. Также на заседаниях выступили около 40 свидетелей и несколько пострадавших. Некоторые из них свидетельствовали в пользу подсудимых, подчеркивая несовершенство конструкции реактора, о котором никто не знал.

24 июля подсудимые заявили, что признают свою вину, однако частично. Бывший директор Чернобыльской атомной электростанции Виктор Брюханов признал, что не добился соблюдения правил ядерной безопасности персоналом. Однако назвал аварию результатом "крайне сомнительного стечения обстоятельств".

Суд вынес такой приговор: директору, главному инженеру, заместителю главного инженера - по 10 лет, начальнику смены станции - 5 лет, начальнику РЦ - 3 года и инспектору Госатомэнергонадзора - 2 года лишения свободы.

В 1990-х специалисты Международного агентства по атомной энергии заявили, что одной из причин катастрофы стал неудачно спроектирован реактор.

26 апреля 1986-го в 23:44 по киевскому времени произошла крупнейшая техногенная авария в истории человечества. С разницей в две секунды состоялись два взрыва на четвертом реакторе Чернобыльской АЭС.

Лишь на следующий день, после того как в Швеции по уровню радиации определили, что в Украине произошла авария, правительство СССР сообщил о Чернобыльской трагедии. От взрыва и при тушении пожара, длившегося около 10 дней, погибли 31 человек и более 200 были госпитализированы.

Взрыв вызвал выброс радиоактивных веществ. Был в 300 раз больше поражения во время бомбардировки Хиросимы 1945-го. Образовалась радиоактивное облако, накрыла весь европейский континент. Больше всего - Украина, Беларусь и часть России.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
07
июля

Сомнительное стечение обстоятельств. Осудили виновных во взрыве Чернобыля

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