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вторник, 17 августа 2021 17:22

Словно Ромео и Джульетта. Вскрыли гробницу пары влюбленных самоубийц

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В китайском городе Датун обнаружили необычное захоронение. Внутри лежали скелеты двух человек в объятиях.

Захоронение назвали "гробницей влюбленных". Руки мужчины обвивали талию женщины, в то время как она прижалась к его груди, положив голову на его плечо. Безымянный палец левой руки женщины украшал серебряный перстень, сообщает "Синьхуа".

Автор: news.cn
  Влюбленных похоронили в такой позе около 1,6 тыс. лет назад
Влюбленных похоронили в такой позе около 1,6 тыс. лет назад

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оказались мужчинами - исследовали скелеты влюбленных, похороненных 1,5 тыс. лет назад

На находку наткнулись еще в 2020 году, но результаты исследований обнародовали только сейчас. Ученые установили, что возраст гробницы составляет почти 1,6 тыс. лет.

В те времена Китаем правила династия Северная Вэй (386-534). Также исследователи проанализировали остатки и обнаружили, что на момент смерти женщина была абсолютно здоровой. У мужчины же была сломана правая рука, которая не зажила. Это дало основания полагать, что пара покончила жизнь самоубийством, как шекспировские Ромео и Джульетта.

Археологи отмечают, что ранее уже находили гробницы с парами в объятиях, но новая археологическая находка уникальная и редкая, ведь скелеты хорошо сохранились. По словам археологов, подобные захоронения помогают лучше понять отношение к любви в эпоху правления Северной Вэй. В то время в трендах были "тоска и любовь". Серебряные кольца считались символами любви и брака, а не обычными украшениями.

В 2019 году в Казахстане обнаружили останки молодого мужчины и девушки, похороненных лицом друг к другу. Могильник датировали бронзовым веком - 4 тыс. лет назад.

Богатые погребальные вещи указывали на то, что мужчина и женщина происходили из зажиточных семей. Археологические остатки, найденные на других местах в Казахстане, говорили о том, что пара жила во время, когда в регионе часто случались военные столкновения. Возможно, погибли на войне.

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