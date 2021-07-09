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пятница, 09 июля 2021 15:54

Сколько украинцев не знают, где находится Бабий Яр

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Сколько украинцев не знают, где находится Бабий Яр
Бабий Яр был местом массовых убийств во время нацистской оккупации. Фото: УИНП

44% опрошенных украинцев не знают, где находится Бабий Яр.

Опрос проводил с 1 по 7 июня Киевский международный институт социологии по заказу Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, сообщает "Українська правда".

55% опрошенных знают, что Бабий Яр в Киеве. 26% признались, что не знают, где он. 18% назвали не тот город.

68% жителей центральных областей дали правильный ответ. Около трети опрошенных в западных, южных областях и на Донбассе затруднились ответить.

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Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера. Провели 2003 беседы.

Урочище Бабий Яр расположено в северо-западном районе Киева. Простирается от Кирилловской ул. в направлении ул. Юрия Ильенко между Кирилловской церковью и ул. Елены Телиги. Во время нацистской оккупации в 1941-1943 годах в Бабьем Яру уничтожали евреев, цыган членов Организации украинских националистов, коммунистов и пленных. Уничтожение людей началось 27 сентября 1941-го. Тогда в Бабьем Яру расстреляли 752 пациентов психиатрической больницы им. Ивана Павлова. Нацисты считали людей с инвалидностью неполноценными.

Ведущий научный сотрудник Музея истории Киева, ответственный секретарь Общественного комитета по увековечению памяти жертв Бабьего Яра Виталий Нахманович подсчитал, что в Бабьем Яру за все время немецкой оккупации расстреляли 90-100 тыс. человек. Из них примерно 65-70 тыс. евреев.

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