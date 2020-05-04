Складной зонтик празднует день рождения

Первые зонтики принадлежали только богачам. Фото: lady.by

4 мая 1715 года в Париже создали первый складной зонтик.

За всю историю существования этот обыденный предмет перетерпел много трансформаций. Его изобрели ещё в XI веке до н. э., считается, что одновременно в Китае и Египте.

В Египте и Китае зонт был символом власти. Им могли обладать только фараоны или императоры.

Со временем зонт распространился по Востоку и пренадлежал только богатеям. Так, например, было в Индии – только знать могла использовать зонты. И чем выше положение, тем больше зонтов носила за господином свита. Владыка имел 13 зонтов, символизировавших солнце и расположенные вокруг него 12 знаков зодиака.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столице поехал первый электротрамвай

С Востока зонты попали в Древнюю Грецию, потом - в Рим, где ими пользовались женщины. И только в XVII веке в Западной Европе во Франции появился зонт, который получил название "парасоль".

Тогдашние зонты были большими и неудобными. Они предназначались для защиты от солнца.

4 мая 1715 года в Париже изобрели первый складной зонтик. Фабрикант Мариус создал более компактную модель и заменил шелковый материал плотной тканью. Новшество пришлось по душе парижанам и гостям столицы.

Только в 1750 году зонт начали использовать и против дождя. А первый патент на их производство получил Брэд Филлипс в 1969 году.

30 апреля 1863-го родился немецкий изобретатель и один из первых кинопроизводителей Макс Складановский. Вместе с братом Эмилем Макс изобрел аппарат для съемки и проекции фильмов, который назвал биоскопом. Устройство выглядело, как проектор с двумя склеенными полосами целлулоидной пленки. В секунду он показывал 16 кадров. Этого хватило, чтобы создать иллюзию движения.