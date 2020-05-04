Складной зонтик празднует день рождения

4 мая 1715 года в Париже создали первый складной зонтик.
За всю историю существования этот обыденный предмет перетерпел много трансформаций. Его изобрели ещё в XI веке до н. э., считается, что одновременно в Китае и Египте.
В Египте и Китае зонт был символом власти. Им могли обладать только фараоны или императоры.
Со временем зонт распространился по Востоку и пренадлежал только богатеям. Так, например, было в Индии – только знать могла использовать зонты. И чем выше положение, тем больше зонтов носила за господином свита. Владыка имел 13 зонтов, символизировавших солнце и расположенные вокруг него 12 знаков зодиака.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столице поехал первый электротрамвай
С Востока зонты попали в Древнюю Грецию, потом - в Рим, где ими пользовались женщины. И только в XVII веке в Западной Европе во Франции появился зонт, который получил название "парасоль".
Тогдашние зонты были большими и неудобными. Они предназначались для защиты от солнца.
4 мая 1715 года в Париже изобрели первый складной зонтик. Фабрикант Мариус создал более компактную модель и заменил шелковый материал плотной тканью. Новшество пришлось по душе парижанам и гостям столицы.
Только в 1750 году зонт начали использовать и против дождя. А первый патент на их производство получил Брэд Филлипс в 1969 году.
30 апреля 1863-го родился немецкий изобретатель и один из первых кинопроизводителей Макс Складановский.
Вместе с братом Эмилем Макс изобрел аппарат для съемки и проекции фильмов, который назвал биоскопом. Устройство выглядело, как проектор с двумя склеенными полосами целлулоидной пленки. В секунду он показывал 16 кадров. Этого хватило, чтобы создать иллюзию движения.
Комментарии